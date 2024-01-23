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Erzincan'da 2024 İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Erzincan'da 2024 İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzincan'da yapılan 2024 İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, ilin kalkınması ve gelişmesi için yapılan çalışmalar değerlendirildi. Toplantıya Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve diğer kamu kurum müdürleri katıldı.

Erzincan\'da 2024 İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
23.01.2024 - 09:15,  Güncelleme: 09:18
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Erzincan'da 2024 yılının İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Yusuf İzci başkanlığında, AFAD Toplantı salonunda düzenlenen toplantıya; Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, kamu kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Erzincan'ın her yönden kalkınması ve gelişmesi, vatandaşların refahı için 2024 yılında yapılan ve yapılacak olan çalışmalar nedeniyle yatırımcı kurumların il ve bölge temsilcilerine teşekkür etti.

Yapılan konuşmanın ardından, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Engin Ustaoğlu tarafından Erzincan'daki yatırımlara ait sunum yapılarak, veriler salonda bulunan katılımcılar ile paylaşıldı.

Daha sonra, yatırımcı kuruluşların yöneticileri tarafından il genelinde yürütülen çalışma ve projeler hakkında sunum eşliğinde bilgiler verilerek, koordinasyonu gerektiren konularda ilgili birim yöneticileri ile fikir alışverişinde bulunuldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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Bekir Aksun, Erzincan, AFAD, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da 2024 İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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