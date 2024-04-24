Erzincan\'da 23 Nisan Çocuk Şenliği Düzenlendi

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Erzincan Valiliği himayelerinde; Erzincan Belediye Başkanlığı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve STK'ların katkılarıyla Çocuk Şenliği Programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen şenlikte doyasıya eğlenen sevgili çocuklarımıza çeşitli ikramlar da yapıldı. Şenlik alanındaki balon park, seyyar salıncak, Hacivat-Karagöz, palyaço eğlenceleri, oyun ve yarışmalar, sporcu gösterileri gibi pek çok etkinlik Erzincanlı miniklerden yoğun ilgi gördü. - ERZİNCAN