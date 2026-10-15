Erzincan'da 6 ıslah projesinde 34 bin 840 koyun ve 2 bin 687 koç bulunduğu bildirildi - Son Dakika
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Erzincan'da 6 ıslah projesinde 34 bin 840 koyun ve 2 bin 687 koç bulunduğu bildirildi

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Erzincan\'da 6 ıslah projesinde 34 bin 840 koyun ve 2 bin 687 koç bulunduğu bildirildi
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Erzincan'da yürütülen 6 küçükbaş ıslah projesinde 178 yetiştiriciye ait 34 bin 840 koyun ve 2 bin 687 koç bulunduğu bildirildi. Proje yürütme kurulu toplantısında hayvan ıslahı ve verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Erzincan'da Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi kapsamında yürütülen 6 projede, 178 yetiştiriciye ait 34 bin 840 koyun ve 2 bin 687 koç bulunduğu bildirildi.

Erzincan Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi 2026 yılı Proje Yürütme Kurulu Toplantısı kentte gerçekleştirildi.

Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanlığı Küçükbaş Hayvancılık Koordinatör Vekili Serdar Yağcı, Aziziye Belediye Başkanı ve Erzurum Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Emrullah Akpınar, Erzincan İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Karakuş ile proje görevlileri katıldı.

Toplantıda, Erzincan'da proje kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilerek küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, hayvan ıslahı ve verimliliğin artırılmasına yönelik faaliyetler ele alındı.

Yetiştiriciliğin daha sürdürülebilir hale getirilmesi için yapılabilecek çalışmaların da görüşüldüğü toplantıda, üreticilerin desteklenmesi ve küçükbaş hayvancılığın geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün, küçükbaş hayvancılığın sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzincan'da 6 ıslah projesinde 34 bin 840 koyun ve 2 bin 687 koç bulunduğu bildirildi - Son Dakika
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