Erzincan\'da 8/24 Erzincan Tanıtım Günleri Toplantısı Gerçekleştirildi

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Erzincan başkanlığında, 8/24 Erzincan Tanıtım Günleri toplantısı gerçekleştirildi.

Erzincan'da düzenlenmesi planlanan 8/24 Erzincan Tanıtım Günleri programı Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında ele alındı.

24 - 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında 8 gün sürecek olan Erzincan Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenen toplantıda, programda yapılması planlanan etkinliklerle ilgili olarak çalışmalar ve hazırlıklar Vali Aydoğdu'ya aktarıldı.

Düzenlenen toplantıya Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcıları Yusuf İzci ve Mehmet Emre Canpolat, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Oğuzhan Kılıç katıldı. - ERZİNCAN