Erzincan'da Acemi Kasaplar Kendilerini Yaraladı - Son Dakika
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Erzincan'da Acemi Kasaplar Kendilerini Yaraladı

Erzincan'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlık kesmeye çalışan acemi kasaplar kendilerini yaraladı. Hastaneler acemi kasapların akınına uğradı. Yaralananlar hastanelerde tedavi edildikten sonra kurbanlıklarını kesmeye devam etti.

16.06.2024 07:28
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Erzincan'da kurbanlık keserken kendini yaralayan acemi kasaplar koşarak hastanelere gitti.

Erzincan'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde sabah kılınan bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışan acemi kasaplar kendilerini kesti. Hastaneler yine acemi kasapların akınına uğradı. Kent merkezi, ilçe, belde ve köylerde satın aldıkları kurbanlıkları kendileri kesmeye çalışan, kesime yardımcı olan vatandaşlar kesici aletler ile veya hayvanın vurması sonucu yaralandı. Özellikle el, ayak ve bacak bölgelerinden bıçakla yaralandıkları görülen acemi kasaplar, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastaneye akın etti. Acil servislerde müdahaleleri yapılan acemi kasaplar taburcu olduktan sonra yeniden kurbanlıklarını pay etmeye gitti. Hastaneye gelenler arasında durumu ağır olan yaralının bulunmadığı öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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