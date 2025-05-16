Erzincan\'da Aile Destek Merkezleri Açıldı

Erzincan'da Çukurkuyu, Akyazı ve Yunus Emre mahallelerinde Aile Destek Merkezlerinin açılışı gerçekleştirildi.

Erzincan Valiliği himayelerinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Erzincan'da 3 mahallede Aile Destek Merkezi açıldı.

Açılışa Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, vali yardımcıları, il emniyet müdürü, il jandarma komutanı, il genel meclisi başkanı ve birim amirleri katıldı.

Aile Destek Merkezlerinin açılışında konuşma yapan Vali Aydoğdu, "Aile toplumun en önemli çekirdeği en önemli unsuru. Hanımefendilerin bu merkezlerde eğitim almaları rehabilite olmaları, sertfika almaları ve burada üretim, katma değer elde etmeleri, kendilerini değerli hissetmeleri açısından Aile Destek Merkezleri (ADEM) çok değerli" ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN