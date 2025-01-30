Erzincan\'da Ari İşletme Sertifikası Çalışmaları

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Erzincan'da faaliyet gösteren büyükbaş hayvancılık işletmelerinde ari işletme sertifikası alma çalışmaları devam ediyor. Ari işletmeler hayvancılık sektörünün gelişmesinde etkin rol oynuyor.

Erzincan'da bulunan büyükbaş hayvancılık işletmelerine ari işletme sertifikası alabilmeleri için çalışmalar hızlandırıldı. Erzincan'da şu ana kadar 3 hayvancılık işletmesi ari işletme belgesi alabilmek için başvuruda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ari işletme sertifikasına sahip işletmelere tanınan avantajlardan faydalanmak isteyen Erzincan'daki hayvancılık işletmeleri bu kapsamda Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde sertifika almak amacıyla çalışmalarını hızlandırdı.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, beraberinde Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Yunus Koç ile birlikte Merkeze bağlı Söğütözü Köyü'nde faaliyet gösteren ve ari işletme başvurusunda bulunan Murat Aydın'a ait Ayka Tarım işletmesinde incelemelerde bulundu.

İşletme yetkililerinden işletme hakkında bilgiler alan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, ari işletme olmak amacıyla yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin il genelindeki büyükbaş hayvancılık işletmelerine giderek işletme sahiplerini ari işletme olabilmek amacıyla yapılan çalışmalar konusunda bilgilendirdiğini kaydetti. Erzincan'ın bu konuda gayet ciddi çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade eden İl Müdürü Koçaker, her türlü teknik konuda işletme sahiplerine destek verildiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Türkiye'de görülen sığır tüberkülozu ve sığır brucellozu hastalıkları ile etkin mücadele edilebilmesi, sürdürülebilir hayvancılığın sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla 2024-2028 yıllarını kapsayan "Hastalıktan Ari İşletme Sayısının Artırılmasına Dair Eylem Planı" hazırlanarak 'ari işletme' olacak işletmelere daha fazla avantaj sağlanmıştı. - ERZİNCAN