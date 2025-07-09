Erzincan\'da Aşure İkramı ile Birlik ve Beraberlik Mesajı Verildi

Muharrem ayının sona ermesi dolayısıyla Erzincan Valiliği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Etkinlikte, birlik ve beraberlik mesajları verilirken, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Programa Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, Alevi dedeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Hamza Aydoğdu etkinlikte yaptığı konuşmada, aşurenin paylaşmanın ve kardeşliğin simgesi olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmayı pekiştirdiğini vurguladı.

Ardından kazanlarda pişirilen aşureler il protokolü tarafından vatandaşlara dağıtıldı. - ERZİNCAN