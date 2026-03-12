Erzincan'da Basın Mensuplarına İftar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan'da Basın Mensuplarına İftar

Erzincan\'da Basın Mensuplarına İftar
12.03.2026 08:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da düzenlenen iftar programında basın mensupları buluştu, dayanışma vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında kentte görev yapan basın mensupları bir araya geldi.

Programa; Erzincan Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Metehan Akkaya, Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Demirbaş ile Ülkü Ocakları Erzincan İl Başkanı Kadir Özger ile çok sayıda yerel ve ulusal basın temsilcisi katıldı.

İftarın ardından konuşan Bölge Müdürü Akkaya, Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ruhuna dikkat çekerek, basının demokratik toplumların en önemli unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Basın mensuplarının kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasında önemli bir görev üstlendiğini belirten Akkaya, yerel ve ulusal basınla güçlü bir iş birliği içerisinde çalışmaya büyük önem verdiklerini ifade etti.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Demirbaş ise gazetecilik mesleğinin fedakarlık gerektirdiğini belirterek, yerel basının güçlenmesi adına İletişim Bölge Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Program, iftar yemeğinin ardından basın mensuplarının mesleki konular üzerine gerçekleştirdiği sohbet ve fikir alışverişiyle sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Yerel Haberler, Erzincan, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan'da Basın Mensuplarına İftar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi
Pınar Altuğ’a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir

07:55
Trump’tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
07:37
İran’ı vururken fark ettiler İsrail’in aklını alan Türkiye gerçeği
İran'ı vururken fark ettiler! İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği
07:04
Türkiye’nin yanı başında büyük saldırı Komşudan jet hamle
Türkiye'nin yanı başında büyük saldırı! Komşudan jet hamle
06:06
Savaşta 13. gün İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Savaşta 13. gün! İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
05:49
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti Hepsini tek tek vurdular
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti! Hepsini tek tek vurdular
05:40
ABD ve İsrail’i sarsan istihbarat
ABD ve İsrail'i sarsan istihbarat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 08:07:38. #.0.4#
SON DAKİKA: Erzincan'da Basın Mensuplarına İftar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.