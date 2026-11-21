Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla çocuklara yönelik mum yapımı ve süsleme etkinliği düzenlendi.

Çocuk Hakları Komitesi üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, el becerilerini kullanarak mum yaptı ve süsledi.

Birlikte üretme, dayanışma ve paylaşma duygularının ön plana çıktığı etkinlikte çocuklar, birbirleriyle iletişim kurarak keyifli vakit geçirdi.

Etkinlik sonunda Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla hazırlanan pasta kesilerek günün mutluluğu paylaşıldı.

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, çocukların haklarının korunduğu, seslerinin duyulduğu ve güven içerisinde büyüyebildiği bir gelecek için çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.