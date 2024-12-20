Erzincan'da Denetimli Serbestlik İş Birliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzincan'da Denetimli Serbestlik İş Birliği

Erzincan\'da Denetimli Serbestlik İş Birliği

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı ve üniversite arasında yükümlülere destek protokolü imzalandı.

20.12.2024 09:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan çocuk ve yetişkin yükümlülerin topluma yeniden kazandırılması ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi arasında denetimli serbestlik hizmetlerinin desteklenmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent arasında imzalanan protokolle; yükümlülere uygulanan iyileştirme faaliyetlerine akademik destek sağlanarak denetimli serbestlik hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sürdürülmesi planlanıyor.

Protokol kapsamında, yükümlülerin sosyal hayata uyumunu kolaylaştırma ve yeniden suç işlemeyi önleyici çalışmalar, kişisel gelişim ve mesleki eğitim programları, üniversitenin kültürel ve sosyal altyapısından faydalanılarak, yükümlülerin yeni ilgi alanlarını desteklemek ayrıca, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelinin mesleki yeterliliğini artırmaya yönelik eğitim ve seminerler de düzenlenerek rehabilitasyon süreçlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesi amaçlanıyor.

20 yıla yaklaşan tecrübesi ile toplumsal faydayı temel alarak kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde kendisini yenileyen ve geliştiren "topluma güven bireye umut" sloganıyla çalışmalar yürüten denetimli serbestlik sisteminin akademik destek ile güçlendirilerek iyileştirme odaklı uygulamaların bilimsel temellere dayanan bir yaklaşımla güçlendirilmesi sağlanacak.

Yapılan açıklamaların ardından Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Akın Levent, denetimli serbestlik hizmetlerinin desteklenmesine yönelik iş birliği protokolünü imzaladılar. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Binali Yıldırım, erzincan, Eğitim, Hukuk, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan'da Denetimli Serbestlik İş Birliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:59 Giresun’da bulunan açık cezaevi arsasıyla birlikte satışa çıkarıldı Giresun'da bulunan açık cezaevi arsasıyla birlikte satışa çıkarıldı
10:24 Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar
09:46 Türkiye doğal gaz istediğini aldı Türkiye doğal gaz istediğini aldı
23:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “felaket“ olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
15:55 2024’te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları 2024'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları
16:21 ABD’li milyarder Premier Lig Ekibini satın aldı ABD'li milyarder Premier Lig Ekibini satın aldı
16:19 Esad’ın küvet sefası yaptığı fotoğrafları ortaya çıktı Esad'ın küvet sefası yaptığı fotoğrafları ortaya çıktı
16:16 Türk-İş Başkanı Atalay’dan Bakan Şimşek’e: Büyüyorsak, o halde ver arkadaş Türk-İş Başkanı Atalay'dan Bakan Şimşek'e: Büyüyorsak, o halde ver arkadaş
16:12 Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti
16:08 İşte Türk-İş’in zarfından çıkan asgari ücret rakamı İşte Türk-İş'in zarfından çıkan asgari ücret rakamı
16:06 Ameliyattan çıkan Ferdi Tayfur’un ilk görüntüsü Ameliyattan çıkan Ferdi Tayfur'un ilk görüntüsü
15:49 Kuyumcularda 1 Ocak’tan itibaren yeni dönem başlıyor Kuyumcularda 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
15:39 İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Final tarihi bile belli İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Final tarihi bile belli
15:30 Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 11:32:23. #1.11#
SON DAKİKA: Erzincan'da Denetimli Serbestlik İş Birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.