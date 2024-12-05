Erzincan'da Dereler Buzla Kaplandı - Son Dakika
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Erzincan'da Dereler Buzla Kaplandı

Soğuk havanın etkisiyle Erzincan'da dereler ve şelaleler buz tuttu, görüntüler fotoğrafçıları cezp etti.

05.12.2024 23:31
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Erzincan'da dereler buz tuttu

ERZİNCAN - Soğuk havanın etkili olduğu Erzincan'da dereler buz tuttu.

Geceleri hava sıcaklığının eksi 20 dereceye düştüğü Erzincan kent merkezinde, soğuk hava günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Soğuk nedeniyle kentte dereler, baraj gölleri ve şelaleler buz tuttu, uzunca buz sarkıtları oluştu. Buzla kaplanan dereler vatandaşlara seyirlik manzara oluşturdu. Fotoğraf tutkunları bu manzaraları çekmek için deklanşöre bastı.

Erzincan merkez Işıkpınar mahallesinden geçen Vasgit deresi buz tutan haliyle fotoğraf tutkunlarının uğrak mekanı haline geldi. Buz tutan dere İhlas Haber Ajansı ekibi tarafından da dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Dereler Buzla Kaplandı - Son Dakika

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