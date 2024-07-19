Erzincan'da Düğün Fotoğrafçılarından Uyarı: Korsan İş Yapanlara Dikkat! - Son Dakika
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Erzincan'da Düğün Fotoğrafçılarından Uyarı: Korsan İş Yapanlara Dikkat!

Erzincan\'da Düğün Fotoğrafçılarından Uyarı: Korsan İş Yapanlara Dikkat!

Erzincan'da düğün sezonunda dış çekim yaptırmayı düşünen çiftlere tavsiyelerde bulunan fotoğrafçılar, sosyal medya üzerinden fiyat almak yerine yüz yüze görüşmeler yapılmasını ve korsan iş yapanlara karşı dikkatli olunmasını önerdi. Fotoğrafçılar, korsan fotoğrafçıların haksız rekabet yarattığını ve mağduriyetlere sebep olduğunu belirtti.

19.07.2024 10:09
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Erzincan'da düğün sezonunu sürerken dış çekim yaptırmayı düşünen çiftlere yönelik tavsiyeler veren fotoğrafçı esnafı, mağdur olmak istemeyen vatandaşların sadece sosyal medya üzerinden fiyat almak yerine yüz yüze görüşmeler yapmalarını ve korsan iş yapan kişilere karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Erzincan'da uzun yıllardır fotoğrafçılık yapan Çağdaş Baydaş, çekimin yapılacağı gün stresten uzak durulmasını, hava şartlarına uygun tedbirler alınmasını ve çok fazla yakın kişinin götürülmemesini önererek, arkadan birilerinin kendilerine müdahale etmeleri durumunda akıllarındaki pozları ortaya çıkartmak konusunda zorlandıklarını ifade etti.

Fiyat almak konusunda sıkça kullanılan sosyal medya üzerinden anlaşma yapmanın ise son derece tehlikeli olduğunu kaydeden Baydaş, fotoğraf çekiminin sadece maddi yönüyle değerlendirilmemesini ve görüşmelerin yüz yüze gerçekleştirilmesini önerdi. Çiftlere düğün gününün kendileri için en önemli gün olduğunu ve o anın bir daha yaşanmayacağını hatırlatarak korsan iş yapan kişilere de ayrı bir parantez fotoğrafçı sanatçıları, mağduriyet yaşanmaması için çekim işinin mesleğinde iyi olan kişilere emanet edilmesinin önemine dikkat çekti.

Çağdaş Baydaş, şöyle konuştu:

"Erzincan'da fotoğrafçılık hizmet sektöründe 11- 12 firma bulunmakta. Elektrikçiler Odası ve Ticaret Sanayi Odası'na bağlı olarak çalışan. Fotoğrafçılık mesleğini, sanatını icra ediyoruz. Dolayısıyla hepimizin kirası, elektriği, suyu, vergisi, çalışan sigortalı personeli var. Yani belirli bir giderimiz var. Dükkanımızda iş olsun veya olmasın. Zaten dijital sektöre geçildikten sonra da fotoğrafçılık sektörü de daraldı. Yani şöyle ki sadece vesikalık çekin. Bir de özel anılar var. Yani kimse artık eskisi gibi amatör fotoğraf yaptırmıyor. Böyle bir darlığımız var. Bizi şu anda en büyük etkileyen organizasyon firmaları, bazı kuaför salonları ve korsan fotoğrafçılık. Bir tane fotoğraf makinesi alıp, birkaç yerle anlaşıp gidip fotoğrafçılık yapıyorlar. Herhangi bir vergi, verdikleri yok. Dükkan dertleri yok. Dolayısıyla bu bizi fiyat politikalarında da anormal etkiliyor. Çoğu müşteri korsan fotoğrafçılardan mağdur oluyor.

Bir de şöyle bir durum var. Kendileri beyan esaslı gidip bir vergi numarası alıyorlar. Beyan esas yani basit usulde bir vergilendirme. Bir home ofis olarak gösteriyorlar. Burada da belgeyi verirken ben bir adet gelin çektim diyor devlete. Ama sosyal medya hesaplarına bakıldığı zaman en az 50 tane, 60 tane farklı gelin fotoğrafı var. Yani bunun bir araştırılması da yapılmıyor. Arkadaşlar sen neye göre çektin? Nasıl yaptın bunu? Söylenmiyor. Bu denetim mekanizmasının eksikliği. Normalde cezai müeyyidesi vardır. Erzincan Elektrikçiler Odası veya Ticaret Odası buna el atıp şehrin belli çekim bölgeleri varsa buraya zabıta ve kolluk kuvvetleriyle gidilip odaya kayıtlı olmayan, esnaf olmayanlara ceza kesilmeli. İstanbul, Ankara büyükşehirlerdeki fotoğrafçıların bağlı oldukları odalar bunları yapıyorlar. Bunu sıkı denetim altına almışlar. Ama maalesef Erzincan'da böyle bir denetim yok. Çünkü fotoğrafçılar odası da olmadığı için biz Elektrikçi Odasına bağlıyız. Esnaf sayısı çok az olduğu için. Şu anda bu korsan fotoğrafçılar haksız rekabet, haksız kazanç. Bu da bizleri mağdur ediyor." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Düğün Fotoğrafçılarından Uyarı: Korsan İş Yapanlara Dikkat! - Son Dakika

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