Erzincan'da Eczanelerin Ramazan Çalışma Saatleri Değişti - Son Dakika
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Erzincan'da Eczanelerin Ramazan Çalışma Saatleri Değişti

Erzincan\'da Eczanelerin Ramazan Çalışma Saatleri Değişti

Ramazan ayı boyunca Erzincan'daki eczaneler 17.30'da kapanacak.

25.02.2025 17:21
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56. Bölge Erzincan Eczacı Odası Yönetim Kurulunca Erzincan'da Ramazan ayı süresince eczanelerin çalışma saatleri değiştirildi. Eczanelerin kapanış saatleri 17.30 olarak belirlendi.

Buna göre sabah 8.30 ile akşam 18.00 arasında faaliyet gösteren eczaneler Ramazan ayı süresince kapanış saatlerinin iftara denk gelmesi nedeniyle Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünün onayı ile kapanış saatleri, 17.30 olarak kararlaştırıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Eczanelerin Ramazan Çalışma Saatleri Değişti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da Eczanelerin Ramazan Çalışma Saatleri Değişti - Son Dakika
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