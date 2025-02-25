Erzincan\'da Eczanelerin Ramazan Çalışma Saatleri Değişti

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56. Bölge Erzincan Eczacı Odası Yönetim Kurulunca Erzincan'da Ramazan ayı süresince eczanelerin çalışma saatleri değiştirildi. Eczanelerin kapanış saatleri 17.30 olarak belirlendi.

Buna göre sabah 8.30 ile akşam 18.00 arasında faaliyet gösteren eczaneler Ramazan ayı süresince kapanış saatlerinin iftara denk gelmesi nedeniyle Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünün onayı ile kapanış saatleri, 17.30 olarak kararlaştırıldı. - ERZİNCAN