Erzincan'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Erzincan'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Programı Düzenlendi

Erzincan\'da \'En İyi Narkotik Polisi Anne\' Programı Düzenlendi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde düzenlenen programda, narkotik suçlarla mücadele ve madde bağımlılığına karşı farkındalık oluşturulması hedeflendi. Vali Aydoğdu, annelerin desteğinin önemine vurgu yaptı.

24.12.2024 09:12  Güncelleme: 09:14
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) "En İyi Narkotik Polisi Anne" programı düzenlendi. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personellerince düzenlenen programda madde bağımlılığı ve zararları konusunda farkındalık oluşturmak, narkotik suçlarla daha etkin mücadele etmek ve vatandaşlardan tam destek almak amaçlandı.

Programa Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve il protokolü katıldı.

Programda konuşma yapan Vali Aydoğdu, toplumdaki olumsuzluklarla mücadelede annelerin vereceği desteğin çok önemli olduğunu ifade ederek "Annelerimiz bizim yanımızda olmazsa, bize destek vermezse, anneler sevgilerini bu işin içine katmazsa bizim toplumdaki olumsuzluklarla mücadelemiz eksik kalır" dedi.

Uyuşturucunun ve toplumdaki olumsuzlukların yayılmasının pek çok sebebinin olduğunu ancak en önemli sebeplerinden birinin insanın kalbindeki ve ruhundaki boşluğu doldurma arayışı olduğunu belirten Vali Aydoğdu, "Peki biz bunu nasıl aşabiliriz? Bizim Türk toplumu olarak en korunaklı alanımız ailemizdir. Onun için bizim aileyi çok ciddi muhafaza altına almamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Ardından program, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personellerince annelere madde bağımlılığı ve zararları konusunda yapılan sunum ile devam etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Programı Düzenlendi - Son Dakika

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