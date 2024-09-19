Erzincan\'da Gaziler Günü Yürüyüşü

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Erzincan'da 19 Eylül Gaziler Günü anma programı dolayısıyla, 'Kahramanlarla yürüyoruz' sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Erzincan Valiliği koordinesinde gerçekleşen 19 Eylül Gaziler Günü anma programına Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, il protokolü, gaziler, öğrenciler, askeri ve sivil erkan katıldı. Programda gazilerle birlikte gerçekleştirilen yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunma Töreni gerçekleştirildi.

Vali Hamza Aydoğdu daha sonra il protokolüyle birlikte Muharip Gaziler Derneği Erzincan Subesini ziyaret ederek, Dernek Başkanı Sabri Taş ve gazilerin, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.

Aydoğdu, "Gazilerimiz, şanlı tarihimizin ebedi kahramanlarıdır. İstiklalimizi, özgürlüğümüzü, birlik ve beraberliğimizi borçlu olduğumuz Türk vatanseverliğinin ve kahramanlığının yaşayan abideleri kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz." dedi. - ERZİNCAN