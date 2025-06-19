Erzincan\'da \'Gelenekten Geleceğe\' Sergisi Açıldı

Erzincan Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Gelenekten Geleceğe" projesinin yıl sonu sergisi gerçekleştirildi. Projede; 21 anaokulu, 150 öğretmen ve bin 500 öğrenci aktif olarak görev aldı.

Sergiye Vali Hamza Aydoğdu; Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve birim amirleri katıldı.

Öğretmenlerin rehberliğinde öğrenciler tarafından hazırlanan el sanatları, geleneksel motifler ve kültürel unsurları yansıtan eserlerin yer aldığı serginin açılış kurdelesini Vali Aydoğdu ve beraberindeki protokol üyeleri kesti.

Vali Aydoğdu, daha sonra sergiyi gezerek sergilenen eserleri yakından inceledi.

Sergide konuşma yapan Vali Aydoğdu, "Gelenekten Geleceğe" diyerek kurulan zarif köprünün tam ortasında, iki kıymetin bir arada yaşandığını belirtti. Vali Aydoğdu, "Bir yanda ecdadımızın bize emanet bıraktığı kadim değerler. Öte yanda ise çocuklarımızın hayalleriyle şekillenen aydınlık yarınlar. Zira biz, geçmişi sadece hatırlamakla kalmayıp ondan ilham alarak geleceği inşa etmenin gayretindeyiz. Bu sergide sergilenen her eser, çocuklarımızın hem hayal gücünün hem de ruh köklerinin bir yansıması. Onlar gönlüyle düşünen, eliyle üreten, aklıyla inşa eden bir neslin temsilcileri. Bizim görevimiz, onlara yürüyebilecekleri sağlam yollar bırakmak, onlara rehberlik etmektir" dedi.

Dünyanın büyük bir hızla değiştiğini ve bu değişime ayak uydurulması gerektiğini vurgulayan Vali Aydoğdu, "Ama şunu unutmamalıyız: Değerleri taşımayan bir bilgi, insanı insan yapmaz. Bizler bu topraklarda bilgiyi irfanla yoğurmayı, bilimi ahlakla süslemeyi, ilerlemeyi vicdanla birlikte düşünmeyi öğrendik. İşte bu yüzden, biz geleceğe yürürken elimizde sadece kodlar, robotlar, algoritmalar değil; vicdan, merhamet, adalet, vefa ve edep taşımalıyız" şeklinde konuştu.

"Gelenekten Geleceğe" projesinin çocuklara kültürel değerleri öğretmekle kalmayıp bu değerleri günlük yaşamlarına yansıtmalarına imkan sağladığını ve bu nedenle çok önemli olduğunu belirten Aydoğdu, bir eğitim öğretim dönemi boyunca büyük emekler verilerek ortaya çıkarılan serginin hayırlı olmasını dileyerek emeği geçen tüm öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti. - ERZİNCAN