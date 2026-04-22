Erzincan'da Gençlik Buluşması
Erzincan'da Gençlik Buluşması

22.04.2026 23:17
Vali Aydoğdu, gençlerle bir araya gelerek aile ve eğitimin önemini vurguladı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erzincan İl Temsilciliğince düzenlenen "Gençlik Buluşması" programında üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Programda gençlerle sohbet eden Aydoğdu, ailenin toplumun temel taşı olduğunu belirterek, çocukların sevgi, merhamet ve empati gibi değerleri ilk olarak ailede öğrendiğini ifade etti.

Gençlerin kendi kültür ve medeniyet köklerinden kopmadan dünyaya entegre olması gerektiğini vurgulayan Aydoğdu, geçmişten beslenmeyen bireylerin sağlam bir gelecek inşa edemeyeceğini dile getirdi.

Bilgi ve teknolojinin önemine dikkat çeken Aydoğdu, gençlerin bilim ve yazılım alanında kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri gerektiğini belirterek, dünya ile rekabet edebilecek donanıma sahip olmalarının önemine işaret etti.

Aydoğdu, ülkenin aydınlık yarınları için çalışan gençlerin her zaman yanında olacaklarını ifade ederek, programı düzenleyen TÜGVA Erzincan İl Temsilciliğine ve İl Temsilcisi Ali Ersu ile ekibine teşekkür etti.

Programın ardından Gençlik Merkezi'ndeki kütüphane ve spor salonunu ziyaret eden Aydoğdu, gençlere başarı dileklerinde bulundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Hamza Aydoğdu, Teknoloji, Etkinlik, Gençlik, Valilik, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 23:18:34.
