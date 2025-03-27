Erzincan'da Gıda Denetimleri Sıklaştı - Son Dakika
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Erzincan'da Gıda Denetimleri Sıklaştı

Erzincan\'da Gıda Denetimleri Sıklaştı

Erzincan'da bayram öncesi gıda denetimleri artırıldı, güvenli alışveriş için önlemler alınıyor.

27.03.2025 04:33
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Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşan bayram öncesinde denetimleri sıklaştırdı.

Erzincan genelinde gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla gıda üretimi, satışı ve toplu tüketimi yapılan noktalarda yürütülen gıda denetim çalışmaları yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde titizlikle yürütülüyor. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri tarafından Erzincan genelinde yürütülen çalışmalar artarak devam ediyor.

Erzincan'da Ramazan ayı boyunca yapılan denetimlere Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker ve Gıda Yem Şube Müdürü Eyüp Aytaç da zaman zaman eşlik ediyorlar. Erzincan'da bulunan 2 bin 545 adet gıda işletmesi yıl boyunca denetlenirken, ekipler tarladan sofraya kadar gıda güvenliğinin sağlanmasını amacıyla denetimlerini titizlikle yürütüyor.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde çarşı ve pazarlarda hareketlilik artarken buna paralel olarak denetimler de artarak devam ediyor. Ramazan bayramı öncesinde gıda arzının yoğunlaşacağı dönemde, vatandaşların mağdur olmaması amacıyla Erzincan genelinde denetimler artırıldı. Erzincan'da öncelikli olarak bayram alışverişlerinin yoğunlaştığı noktalara yoğunlaşan ekipler, kullanılan hammaddeler, üretim aşamaları, hijyen, gıda kodeksine uygunluk, çalışanların ve çalışma ortamlarının yasalara uygunluğu, gramaj, ambalajlama, depolama ve sevkiyat gibi birçok faktörü denetliyorlar.

Gıda denetimlerine katılan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda gıdada taklit ve tağşişin önlenmesi, mevzuata uygunluk, tüketicilerin korunması gibi amaçlarla gıda denetim çalışmalarının Ramazan ayı boyunca olduğu gibi, bayram öncesi ve sonrasında da titizlikle devam ettirileceğini, vatandaşların gıda güvenliğinin sağlanması noktasında her türlü önlemin alınacağını kaydetti.

İl Müdürü Koçaker açıklamasında; "Birkaç gün içerinde Ramazan Bayramını idrak edeceğiz. Rutin olarak bayram öncesinde gıda satış noktalarında hareketlilik artıyor. Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlarımız başta kuruyemiş, tatlı, şeker, çikolata satış noktaları olmak üzere gıda satış noktalarında bayram alışverişlerini gerçekleştiriyorlar. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde alışverişlerini yapabilmelerini ve bayramı geçirebilmelerini sağlamak amacıyla denetimlerimi daha da artırdık. Ekiplerimiz kanunlar ve Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda denetimlerini sürdürüyorlar." diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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