Erzincan'da Gıda Güvenliği Eğitimi - Son Dakika
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Erzincan'da Gıda Güvenliği Eğitimi

Erzincan\'da Gıda Güvenliği Eğitimi

Erzincan'da gıda kontrol ekiplerine yönelik eğitim programı düzenlendi; gıda güvenliği vurgulandı.

20.05.2025 09:59
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Erzincan'da tarladan sofraya gıda güvenliğinin sürdürülmesi amacıyla kent genelinde görev yapan gıda kontrol ekiplerine hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü'nde ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde görevli gıda kontrol görevlileri tarafından yürütülen denetimler il genelinde sürdürülüyor. Erzincan ve ilçelerinde güvenilir gıda arzının temini için il merkezi ve ilçelerde yürütülen gıda denetim çalışmaları düzenlenen eğitim programında görüşüldü.

Erzincan'da bulunan 2 bin 545 adet gıda işletmesi yıl boyunca denetlenirken ekipler; tarladan sofraya kadar gıda güvenliğinin sağlanması için genel bir eğitim programına katıldılar.

Eğitim programının açılış konuşmasını yapan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, tüketicilerin korunması, gıdada taklit ve tağşişin önlenmesi, güvenilir gıda arzının sürdürülmesi amacıyla gıda denetimlerinin aralıksız devam edeceği mesajını verdi.

Gıda Kontrol Görevlilerine hitaben konuşan İl Müdürü Alper Koçaker, Erzincan'da gıda denetiminde görev alan görevlilerin sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirdiklerini ifade ederek, güncellenen mevzuata uygun olarak ara ara bu tarz eğitim programlarının gerekliliğine vurgu yaptı. Erzincan'da halk sağlığını tehdit edecek ya da riske sokacak hiçbir şeye müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayan İl Müdürü Koçaker, "Erzincan genelinde ekiplerimiz gün boyu denetimlerini sürdürüyor. Gıda güvenliğinin sağlanması Bakanlığımız titizlikle üzerinde durduğu bir konudur. Mevzuat çerçevesinde kesinlikle taviz verilmeyecek. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde gıda ürünleri almaları ve tüketmeleri noktasında ne gerekiyorsa hepsini sağlamaya çalışıyoruz. Ancak her zaman dediğimiz gibi en iyi denetçi tüketicidir. Vatandaşlarımızın bu konularda dikkatli olması büyük önem taşıyor. Gıda işletmelerinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda bunu Alo 174 Gıda Hattı'nı arayarak anında bildirsinler. Bu noktada ekiplerimiz hemen devreye giriyor, o işletmelere gidip durumu inceleyerek mevzuat çerçevesinde gerekli işlemleri uyguluyorlar" diye konuştu.

Eğitim programında daha sonra denetimlerde dikkat edilecek hususlar, gıda mevzuatı gibi birçok konuda katılımcılara bilgi verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Gıda Güvenliği Eğitimi - Son Dakika

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