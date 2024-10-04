Erzincan'da Girlevik Şelalesi'ne Giden Yol Asfaltlanıyor - Son Dakika
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Yerel

Erzincan'da Girlevik Şelalesi'ne Giden Yol Asfaltlanıyor

Erzincan'ın doğa harikası Girlevik Şelalesi'ne giden yol, sıcak asfaltla kaplanarak turistlerin ulaşımındaki zorluklar ortadan kaldırılıyor. Belediye Başkanı, asfaltlama çalışmalarının Valilik talimatıyla yapıldığını belirtti.

04.10.2024 23:43
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Erzincan'da en çok turistin ağırlandığı beldenin yolu asfaltlanıyor

ERZİNCAN - Erzincan'da her mevsim yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği doğa harikası Girlevik Şelalesinin bulunduğu Çağlayan Beldesinde parke taşlar sökülerek sıcak asfalt atılmaya başlandı.

Kentte en çok turistin ağırlandığı Girlevik Şelalesi yolunun tamamı asfalta kavuşuyor. Gelen turistlerin en çok şikayet ettiği yol sorunu geçen yıl Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun talimatıyla Çağlayan Beldesi içerisindeki parke taşlarla döşenmiş kısım haricinde asfaltlanmıştı. Sorun büyük oranda azalmıştı. Yüzlerce aracın geçiş yaptığı ve parke taşlı kısmın tahribata uğraması nedeniyle bozulan yolda da sıcak asfaltlama çalışması başlatıldı.

Çağlayan Belde Belediye Başkanı Çetin Çay, "Çağlayan Beldesi içerisinden geçen yolun, asfaltlama çalışması, Valimizin talimatıyla başladı. Şelaleye giden yolun bir kısmı yine Valilik tarafından yapılmıştı. Bozuk olan kilit taşının 600 metrelik kısmı içinde bugün itibariyle çalışmalar başladı. Kilit taşı olan bölümler iş makineleriyle temizlendikten sonra, asfaltlama yapılmaya başlanacak. Yerli ve yabancı turistlerin şelaleye gitmek için kullandıkları bu yol, gelen misafirler tarafından şikayet konusu haline gelmişti. Bu sorunları çözümünde emeği geçen Valimiz Hamza Aydoğdu'ya belde halkı olarak çok teşekkür ederiz." dedi.

"Şelale, yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor"

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyü sınırlarında 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, tur şirketleri ile gelen çok sayıda yerli ve yabancı turistin uğrak noktası oldu.

40 metreden akan buz gibi suyu ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi'ne akın ediyor. Kışın suyunun büyük bölümünün donması ile oluşan sarkıtlar dolayısıyla büyüleyici bir manzaraya bürünen şelale, ziyaretçilerine yaz aylarında da farklı güzellik sunuyor.

Muhteşem doğanın öz çekim yaparak tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler, görsel güzellikler arasında yürüyüş ve piknik yaparak zamanlarını en iyi şekilde değerlendiriyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Girlevik Şelalesi'ne Giden Yol Asfaltlanıyor - Son Dakika

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