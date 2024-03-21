Erzincan'da Fatih Mahallesi Fatma Hatun Camii müştemilatı içerisinde inşa edilecek olan Hacı Şefik Güler Beşiktaş Kur'an Kursu temeli düzenlenen törenle ve dualar eşliğinde atıldı.
Törene Erzincan Vali Yardımcısı Ömer Özbay, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Müftüsü Muharrem Gül, hayırsever işadamı Şefik Beşiktaş ve müftülük personeli katıldı.
Tasavvuf Musikisi Korosu'nun seslendirdiği ilahiler, Kur'an-ı Kerim tilaveti, protokol konuşmaları ve yapılan duanın ardından kesilen kurban ile kursun temel harcı atıldı.
Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül, "Bugün burada 4-6 yaş gurubu Kur'an Kursu temel atma programı için bir aradayız. Okul öncesi 4-6 yaş Kur'an kurslarımızı çok önemsiyoruz. Diyanet Başkanlığımızın 3 önemli konusu var, bunlardan ilki 4-6 yaş okul öncesi Kur'an kurslarımız. Okul öncesinde çocuklarımızın hafızalarının en fazla bulunduğu bir dönemde şahsiyetinin, karakterinin şekillendiği bir dönemde din eğitimini, Allah sevgisini, peygamber sevgisini oyun oynayarak bu kurslarda öğrenmiş olacaklar. Gençliğin temeli buradadır. Temeli burada sağlam atarsak inşallah gençlerimizden şikayet etmeyeceğiz. Gençlerimiz vatanımız, mukaddesimiz için gayret gösterecekler. Erzincan il genelinde 55 adet 4-6 yaş gurubu Kur'an kursumuzda 100 sınıflık ve bin 325 öğrencimiz bulunuyor. Erzincan il merkezimizde 37 Kur'an kursunda 78 sınıf ve bin 28 4-6 yaş öğrencimiz bulunuyor. 1000 kadar da 7-10 yaş üzeri öğrencimiz bulunuyor. Bu Kur'an kursunun yapımını üstlenen iş insanımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ERZİNCAN
Son Dakika › Yerel › Erzincan'da Hacı Şefik Güler Beşiktaş Kur'an Kursu temeli atıldı - Son Dakika
Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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