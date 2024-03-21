Erzincan\'da Hacı Şefik Güler Beşiktaş Kur\'an Kursu temeli atıldı

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Erzincan'da Fatih Mahallesi Fatma Hatun Camii müştemilatı içerisinde inşa edilecek olan Hacı Şefik Güler Beşiktaş Kur'an Kursu temeli düzenlenen törenle ve dualar eşliğinde atıldı.

Törene Erzincan Vali Yardımcısı Ömer Özbay, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Müftüsü Muharrem Gül, hayırsever işadamı Şefik Beşiktaş ve müftülük personeli katıldı.

Tasavvuf Musikisi Korosu'nun seslendirdiği ilahiler, Kur'an-ı Kerim tilaveti, protokol konuşmaları ve yapılan duanın ardından kesilen kurban ile kursun temel harcı atıldı.

Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül, "Bugün burada 4-6 yaş gurubu Kur'an Kursu temel atma programı için bir aradayız. Okul öncesi 4-6 yaş Kur'an kurslarımızı çok önemsiyoruz. Diyanet Başkanlığımızın 3 önemli konusu var, bunlardan ilki 4-6 yaş okul öncesi Kur'an kurslarımız. Okul öncesinde çocuklarımızın hafızalarının en fazla bulunduğu bir dönemde şahsiyetinin, karakterinin şekillendiği bir dönemde din eğitimini, Allah sevgisini, peygamber sevgisini oyun oynayarak bu kurslarda öğrenmiş olacaklar. Gençliğin temeli buradadır. Temeli burada sağlam atarsak inşallah gençlerimizden şikayet etmeyeceğiz. Gençlerimiz vatanımız, mukaddesimiz için gayret gösterecekler. Erzincan il genelinde 55 adet 4-6 yaş gurubu Kur'an kursumuzda 100 sınıflık ve bin 325 öğrencimiz bulunuyor. Erzincan il merkezimizde 37 Kur'an kursunda 78 sınıf ve bin 28 4-6 yaş öğrencimiz bulunuyor. 1000 kadar da 7-10 yaş üzeri öğrencimiz bulunuyor. Bu Kur'an kursunun yapımını üstlenen iş insanımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ERZİNCAN