Erzincan'da hırsızlık şüphelisi kedi çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzincan'da hırsızlık şüphelisi kedi çıktı

Erzincan\'da hırsızlık şüphelisi kedi çıktı

Erzincan'ın Çağlayan beldesinde bir bakkalın içerisinden gelen sesler üzerine hırsızlık şüphesiyle çağrılan polis, olay yerine geldiğinde şüphelinin aslında bir kedi olduğunu fark etti. Bakkal sahibi kepengi açarak kediyi dışarı çıkardı.

07.05.2024 07:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın Çağlayan beldesinde, bakkaldaki hırsızlık şüphelisi kedi çıktı.

Çağlayan beldesinde bakkal sahibi akşam saatlerinde dükkanını kapatıp eve gitti. Bir süre sonra bakkalın önünden geçenler kepenkleri kapalı bakkalın içerisinden sesler geldiğini duydu. Bakkala hırsız girdiğine dair şüphelenen belde sakinleri durumu bakkal sahibine haber verdi. Bakkala gelen Kıvanç Yıldırım, kepengi hafif aralayınca içeride sesleri çıkaran hırsızlık şüphelisinin afacan bir kedi olduğu fark edildi. Yıldırım, bakkalın kepengini açarak kedinin dışarı çıkmasını sağladı. Hızla bakkaldan çıkıp kaçan kedi birkaç metre ileride kafasını geri çevirip bakmayı ihmal etmedi. Afacan kedi yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Bakkal sahibi Kıvanç Yıldırım, "Bakkalın önünden geçen vatandaşlar tarafından, içeriden garip sesler geldiğinin söylemesi üzerine bakkala geldim. Kepenkleri kaldırdığımda içeride bir kedinin mahsur kaldığını fark ettik. Kepenkleri açıp kedinin dışarı çıkmasını sağladım" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Çağlayan, Erzincan, kedi, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan'da hırsızlık şüphelisi kedi çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:56 Galatasaray ve Beşiktaş’a sponsor olmuştu GKN Kargo 563 milyon liralık iflas etti Galatasaray ve Beşiktaş'a sponsor olmuştu! GKN Kargo 563 milyon liralık iflas etti
04:57 Emniyette çalışan teknisyen, eşi ve 5 yaşındaki çocuğunu vurduktan sonra intihar etti Emniyette çalışan teknisyen, eşi ve 5 yaşındaki çocuğunu vurduktan sonra intihar etti
23:41 Tel Aviv’de binlerce kişi ateşkes için sokaklara döküldü: Ya kabul edin ya da sokakları yakarız Tel Aviv'de binlerce kişi ateşkes için sokaklara döküldü: Ya kabul edin ya da sokakları yakarız
23:37 Yeğenini işe alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey çark etti Yeğenini işe alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey çark etti
22:24 Hamas ’’ateşkes’’ dedi, İsrail reddetti: Şu an Refah’a saldırıyoruz Hamas ''ateşkes'' dedi, İsrail reddetti: Şu an Refah'a saldırıyoruz
23:36 Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye videolu gönderme Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye videolu gönderme
23:07 İsmail Kartal: Matematiksel olarak yarışın içindeyiz İsmail Kartal: Matematiksel olarak yarışın içindeyiz
22:54 Netanyahu’ya Refah vizesi vermeyen ABD’den Hamas’ın kararına ilk yorum Netanyahu'ya Refah vizesi vermeyen ABD'den Hamas'ın kararına ilk yorum
22:53 Dusan Tadic: Artık şampiyonluk çok zor Dusan Tadic: Artık şampiyonluk çok zor
22:18 Gaziantep’teki feci kazada ölenlerin kimliği tespit edildi Gaziantep'teki feci kazada ölenlerin kimliği tespit edildi
22:16 Icardi’den Fenerbahçelileri çıldırtacak paylaşım Icardi'den Fenerbahçelileri çıldırtacak paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 08:22:02. #1.13#
SON DAKİKA: Erzincan'da hırsızlık şüphelisi kedi çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement