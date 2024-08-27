Erzincan'da Hünerli Eller Kadın Kooperatifi Ürünleri Satışa Sunuldu - Son Dakika
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Erzincan'da Hünerli Eller Kadın Kooperatifi Ürünleri Satışa Sunuldu

Erzincan\'da Hünerli Eller Kadın Kooperatifi Ürünleri Satışa Sunuldu

Erzincan'da Hünerli Eller Kadın Kooperatifi mensubu kadınlar ürettikleri el işleri ve gıda ürünlerini satışa sunarak hem ihtiyaçlı ailelere yardımcı oluyorlar hem de kendi ekonomilerine katkı sağlıyorlar.

27.08.2024 08:24
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Erzincan'da Hünerli Eller Kadın Kooperatifi mensubu kadınlar ürettikleri el işleri ve gıda ürünlerinin satışını yaparak satışlardan elde ettikleri gelirle hem ihtiyaçlı ailelere yardımcı oluyorlar, hem de kendi ekonomilerine katkı sağlıyorlar.

8/24 Erzincan Tanıtım Günleri etkinlikleri kapsamında Ordu Caddesi Saat Kulesi arkasında Hünerli Eller Kadın Kooperatifi tarafından açılan stantta yöresel ürünler ile birlikte kooperatifi üyesi kadınlar tarafından yapılan el işleme ürünlerde sergileniyor. Aynı zamanda satışı yapılan ürünlerden elde edilen kazanç kadınların ekonomisine katkı sağladığı gibi ihtiyaç sahibi ailelere, öğrencilere yardım olarak ta değerlendiriliyor.

Açılan stant ile ilgili bilgi veren Hünerli Eller Kadın Kooperatifi üyesi Meryem Akar, "8/24 Erzincan Tanıtım Günleri kapsamında yöresel yemeklerimizi tanıtıyoruz. Yapmış olduğumuz yemekleri halkımıza sunuyoruz. Kooperatifimizin 25 üyesi bulunuyor." dedi.

Hünerli Eller Kadın Kooperatifi Başkan Yardımcısı Hülya Bakansız ise, "Kooperatif olarak öncelikli olarak Erzincan'ımızın yöresel ürünleri olan el kesme kadayıfının üretimini yaparak lokantalara verilmesini sağlıyoruz, halkımıza sunuyoruz. Ayrıca sipariş üzerine su böreği, zeytinyağlı sarma, etli sarma gibi istenilen her türlü yemek çeşitlerini üreterek, doğum günleri, özel günler, nişan gibi etkinliklerde çeşitlerimizi halkımızın hizmetine sunuyoruz. Dikim evimiz de var. Terzi arkadaşlarımız burada özel dikim alıyorlar. Tamir, tadilat da yaparak hizmet sunuyoruz. Kooperatif olarak elde edilen kazanç girişimci kadınlarımızın evlerine ekonomik katkı sunuyor. Kendi emeklerimiz ile kazandıklarımızı kendimize harcıyoruz. Bunun dışında İhtiyaçlı ailelere yardımlarda bulunuyoruz. Geçen yılki depremde depremzedeler için çalışmamız oldu. Öğrencilere yardımlarda bulunuyoruz." diye konuştu.

Kooperatif olarak kadınları bir araya getirdiklerini ve kadınların ürettiği ürünlere pazar olduklarını belirten Hünerli Eller Kadın Kooperatifi Başkanı Safure Atasoy'da, "Kooperatifimizde el işlemesinden gıda ürünlerine kadar tüm ürünleri pazarımızda satışını yapıyoruz. Burada el işinin yanında evde yapılan salça, turşu, el açma börek, tatlılar, sarma, mantı gibi çok çeşitli ürünlerimiz bulunmakta. İlimizde her kesime hitap ediyoruz. Bazı ürünlerde bir gün öncesinde sipariş verilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Hünerli Eller Kadın Kooperatifi Ürünleri Satışa Sunuldu - Son Dakika

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