Erzincan\'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Erzincan'da 2026 Yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, İl Genel Meclisi üyeleri ile yatırımcı kurumların bölge ve il müdürleri katıldı.

Toplantıda, il genelinde yürütülen eğitim, sağlık, güvenlik, içme suyu ve tarımsal sulama, ulaştırma, ormancılık, kültür varlıkları ve altyapı projeleri ele alındı.

Yatırımcı kurum temsilcileri tarafından yapılan sunumlarda, devam eden projelerin fiziki ve nakdi gerçekleşme oranları ile ödenek durumları hakkında bilgi verildi, kurumlar arası koordinasyon gerektiren konular değerlendirildi.

Vali Hamza Aydoğdu, projelerin yakından takip edilmesi ve inşaat sezonunun verimli kullanılması gerektiğini belirterek, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda tamamlanması talimatını verdi.

Aydoğdu, toplantıya katılanlara teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi. - ERZİNCAN