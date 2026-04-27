Erzincan'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

27.04.2026 18:21  Güncelleme: 18:22
Erzincan'da 2026 Yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, İl Genel Meclisi üyeleri ile yatırımcı kurumların bölge ve il müdürleri katıldı.

Toplantıda, il genelinde yürütülen eğitim, sağlık, güvenlik, içme suyu ve tarımsal sulama, ulaştırma, ormancılık, kültür varlıkları ve altyapı projeleri ele alındı.

Yatırımcı kurum temsilcileri tarafından yapılan sunumlarda, devam eden projelerin fiziki ve nakdi gerçekleşme oranları ile ödenek durumları hakkında bilgi verildi, kurumlar arası koordinasyon gerektiren konular değerlendirildi.

Vali Hamza Aydoğdu, projelerin yakından takip edilmesi ve inşaat sezonunun verimli kullanılması gerektiğini belirterek, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda tamamlanması talimatını verdi.

Aydoğdu, toplantıya katılanlara teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
Galatasaray’dan üst üste olay yaratacak paylaşımlar Galatasaray'dan üst üste olay yaratacak paylaşımlar
Almanya’da film gibi soygun: 850 bin Euro’luk vurguna 10 dakika yetti Almanya'da film gibi soygun: 850 bin Euro'luk vurguna 10 dakika yetti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü
Galatasaray penaltı kazandı, Ederson kırmızı kart gördü Galatasaray penaltı kazandı, Ederson kırmızı kart gördü
Derbiye damga vuran anlar Penaltı kaçtı, Kerem Aktürkoğlu yıkıldı Derbiye damga vuran anlar! Penaltı kaçtı, Kerem Aktürkoğlu yıkıldı

18:16
Pakistan, Afganistan’ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı
Pakistan, Afganistan'ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı
18:03
6 aylık hamile eşini öldüren sanığa verilen indirimli cezayı Yargıtay yine bozdu
6 aylık hamile eşini öldüren sanığa verilen indirimli cezayı Yargıtay yine bozdu
17:22
İşte Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki son görüntüleri
İşte Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son görüntüleri
16:59
Yüzyılın Konut Projesi’nde kura süreci tamamlandı İstanbul’a 100 bin konut
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci tamamlandı! İstanbul'a 100 bin konut
16:07
Arakçi ile görüşen Putin’den Trump’ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız
Arakçi ile görüşen Putin'den Trump'ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız
15:56
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
