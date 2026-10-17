Erzincan'da İl Tarım Müdürü kadın kooperatifini ziyaret etti, projeler hazırlanacak - Son Dakika
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Erzincan'da İl Tarım Müdürü kadın kooperatifini ziyaret etti, projeler hazırlanacak

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Erzincan\'da İl Tarım Müdürü kadın kooperatifini ziyaret etti, projeler hazırlanacak
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Dünya Gıda Günü dolayısıyla Erzincan'da Sılbıs Köyü Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi ziyaret edildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, kadın emeğinin değerlendirilmesi ve yöresel ürünlerin tanıtımı için projeler hazırlanacağını belirtti.

Dünya Gıda Günü dolayısıyla Erzincan'da Sılbıs Köyü Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi ziyaret edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, "Bugün Yenilik Yap, Yarını Besle" temasıyla kutlanan Dünya Gıda Günü kapsamında kooperatifi ziyaret ederek Kooperatif Başkanı Tülay Baydaroğlu ve kadın üyelerle bir araya geldi.

Kooperatifin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alan Koçaker, kadın emeğinin daha fazla değerlendirilmesi, kooperatifin geliştirilmesi ve yöresel ürünlerin tanıtımının güçlendirilmesi amacıyla çeşitli projeler hazırlanacağını belirtti.

Erzincan'ın zengin mutfak kültürüne dikkati çeken Koçaker, kete, kesme kadayıfı, sütlaç, kasefe tatlısı, lüle baklavası, babukko ve eşgiliye gibi yöresel lezzetlerin gelecek nesillere aktarılmasında kadınların önemli rol üstlendiğini ifade etti.

Ziyarette, üretime, yerel kalkınmaya ve kültürel mirasın korunmasına katkı sunan kadınların emeğinin önemine vurgu yapıldı.

Kaynak: İHA
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