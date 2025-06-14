Erzincan\'da İş Arama Eğitimi Tamamlandı

Erzincan'da Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen son eğitim programı tamamlandı.

Programa, Türkiye İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Orhan, Müdür Yardımcısı ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkan Vekili Selçuk Tektaş da katılım sağladı.

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılara mülakat süreciyle ilgili bilgilendirme yapılarak, iş arama becerileri üzerine önemli bilgiler paylaşıldı. Eğitimin sonunda katılımcılarla birlikte toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. - ERZİNCAN