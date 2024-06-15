Erzincan'da Jandarma Teşkilatının 185. Kuruluş Yıldönümü Töreni

Yerel

Erzincan'da jandarma teşkilatının 185. kuruluş yıldönümü münasebetiyle düzenlenen törende jandarma komando birliğinin gösterisi izleyenlerin adeta nefesini kesti.

İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen programa; Vali Hamza Aydoğdu, Milletvekili Süleyman Karaman, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cem Kamil Sağcan, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Şehrin huzuru, vatandaşların mal ve can güvenliği için gece gündüz demeden özveriyle görev yapan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık'a ve tüm jandarma personellerine teşekkür eden Vali Hamza Aydoğdu, jandarma teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kahraman jandarmaların, ay yıldızlı bayrağın dalgalandığı her yerde yorulmadan yılmadan devletine ve milletine hizmet ettiğini belirten Vali Aydoğdu, "Hep birlikte huzur ve güven içerisinde, al bayrağımızın gölgesinde nice 185. yıllara." dedi.

Programda ödül töreni ve gösteriler yer aldı. Jandarma komandoların sergilediği tüfekli gösteri nefes kesti. Katılımcılardan yoğun alkış aldılar. Program müzik ziyafeti ve serginin gezilmesiyle son buldu. - ERZİNCAN