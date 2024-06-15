Erzincan'da Jandarma Teşkilatının 185. Kuruluş Yıldönümü Töreni - Son Dakika
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Yerel

Erzincan'da Jandarma Teşkilatının 185. Kuruluş Yıldönümü Töreni

Erzincan'da düzenlenen jandarma teşkilatının 185. kuruluş yıldönümü töreninde jandarma komando birliğinin gösterisi izleyenleri etkiledi. Törene Vali, Milletvekili, Ordu Kurmay Başkanı ve diğer protokol üyeleri katıldı. Vali, jandarma personellerine teşekkür ederek kuruluş yıl dönümünü kutladı.

15.06.2024 12:15
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Erzincan'da jandarma teşkilatının 185. kuruluş yıldönümü münasebetiyle düzenlenen törende jandarma komando birliğinin gösterisi izleyenlerin adeta nefesini kesti.

İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen programa; Vali Hamza Aydoğdu, Milletvekili Süleyman Karaman, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cem Kamil Sağcan, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Şehrin huzuru, vatandaşların mal ve can güvenliği için gece gündüz demeden özveriyle görev yapan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık'a ve tüm jandarma personellerine teşekkür eden Vali Hamza Aydoğdu, jandarma teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kahraman jandarmaların, ay yıldızlı bayrağın dalgalandığı her yerde yorulmadan yılmadan devletine ve milletine hizmet ettiğini belirten Vali Aydoğdu, "Hep birlikte huzur ve güven içerisinde, al bayrağımızın gölgesinde nice 185. yıllara." dedi.

Programda ödül töreni ve gösteriler yer aldı. Jandarma komandoların sergilediği tüfekli gösteri nefes kesti. Katılımcılardan yoğun alkış aldılar. Program müzik ziyafeti ve serginin gezilmesiyle son buldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Jandarma Teşkilatının 185. Kuruluş Yıldönümü Töreni - Son Dakika

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