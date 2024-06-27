Erzincan'da Kadınlar Arı Sütü Üretimi İle Ekonomiye Katkı Sağlayacak - Son Dakika
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Erzincan'da Kadınlar Arı Sütü Üretimi İle Ekonomiye Katkı Sağlayacak

Erzincan\'da Kadınlar Arı Sütü Üretimi İle Ekonomiye Katkı Sağlayacak

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Kadın Eli ile Arı Sütü' projesine katılan 15 kadın, arı sütü üreterek hem aile bütçesine hem de Erzincan ekonomisine katkı sağlayacak. Kadınlar, teorik ve uygulamalı eğitimler alarak arı sütü yetiştiriciliği konusunda bilgi ve beceri kazanacaklar.

27.06.2024 10:32
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Erzincan'da kadınlar yürütülmekte olan proje sayesinde yeni bir alanda üretime başlayacak. İlk etapta projeye dahil olan 15 kadın arı sütü üreterek ekonomiye katkı sağlayacak.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü yeni bir projeyi hayata geçiriyor. "Kadın Eli ile Arı Sütü" Projesine katılım sağlayan 15 kadın arıcılık sektörünün önemli ürünlerinden biri olan arı sütü üretmeye başlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca finanse edilen proje kapsamında, kadınlar Erzincan'da arı sütü üreterek hem ailelerinin bütçesine hem de Erzincan ekonomisine katma değer sağlayacaklar.

Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı kapsamında; Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliği ile "Kadın Eli ile Arı Sütü Üretimi Projesi" kapsamında önce teorik eğitim alacaklar ardından da Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde uygulamalı eğitimlere katılacaklar.

Eğitimin açılışına Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin ile Erzincan Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Rahmi Özendi katıldı. Açılışta konuşan İl Müdürü Murat Şahin, hayatın her alanında yer alan kadınların tarım sektörünün de tüm dallarında üretime katkı sağladığını, ülkemizde üretilen her tarımsal üründe kadının emeğinin, bilgisinin yadsınamayacağını söyledi.

Eğitim programında konuşan İl Müdürü Murat Şahin, "İlçelerinde arıcılık faaliyeti gösteren toplam 15 kadın çiftçiye arı sütü yetiştiriciliği konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler vereceğiz. Gerekli ekipmanlarla donatarak arı sütü üretmelerini teşvik ederek, kadınların arı yetiştiriciliği üzerinde söz sahibi olmasını sağlayarak, kadınların tarımsal becerilerinin geliştirilmesi ile kırsal kesimde kadın girişimciliğinin artmasına katkıda bulunacağız. Amacımız kırsalda arıcılık faaliyetinde bulunan arı yetiştiricilerini ilave üretim modelleri ile tanıştırmak, modern üretim tekniklerinin ve arı yetiştiriciliği ile ilgili en güncel bilgilerin kadın arıcılarımıza aktarmaktır" dedi.

Erzincan'da 115 bin arı kovanının bulunduğuna dikkat çeken İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, arıcılık sektörünün Erzincan'da köklü bir geçmişinin olduğunu, üretilen balların memleketin dört bir köşesine gönderildiğini söyledi. Arıcılığın sadece bal üretmekten ibaret olmadığını kaydeden Şahin, balın yanında arı sütü, polen, propolis gibi ürünlerin bulunduğunu ve bunların da Erzincan'da üretilmesi için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Projeye dahil olan 15 kadın çiftçiyi kutlayan Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, "Biz Erzincan'da tarım sektörünün tüm dallarında üretim yapıyoruz ve bunda kadınlarımızın rolü çok büyük. Arı sütü de bu üretimlerimizin arasında yer alacak. Bu hem Erzincan hem de bizim için çok değerli. Projemizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Kadınlar Arı Sütü Üretimi İle Ekonomiye Katkı Sağlayacak - Son Dakika

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