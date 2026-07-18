Erzincan\'da Kadınlar Şeker Pancarında Emek Harcıyor

Erzincan'da şeker pancarı tarlalarında çalışan kadın tarım işçileri, 35-40 dereceyi bulan sıcaklıkta sabahın erken saatlerinden akşam saatlerine kadar çalışarak hem üretime hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Kentte pancar tarlalarında çapa mesaisinin başlamasıyla kadın işçiler, her gün sabah 06.00-07.00 saatlerinde tarlalara gelerek hasat öncesi bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Şapka ve uzun giysilerle güneşten korunmaya çalışan işçiler, çoğunlukla dizlerinin üzerinde saatlerce çapa yaparak pancarların gelişimine katkı sunuyor. Gün boyu süren mesainin ardından yaklaşık bin lira yevmiye alan kadınlar, aile ekonomisine destek oluyor.

Tarlada çalışan kadın işçilerden biri, sıcak hava koşullarına rağmen üretimi sürdürdüklerini belirterek, "35-40 dereceyi bulan sıcaklıkta pancar çapalıyoruz. Sabah saat 07.00'de işe başlıyor, akşam 17.00'ye kadar çalışıyoruz." dedi.

Kadın işçileri organize ederek tarlalara ulaşmalarını sağlayan ve ekip arasında "çavuş" olarak bilinen Selver ise şeker pancarı üretiminin yoğun emek gerektirdiğini söyledi.

Hasadın eylül sonu ile ekim aylarında yapıldığını ifade eden Selver, "Toprak emek ister. Biz de emektar kadınlar olarak bundan gurur duyuyoruz. 35-40 derece sıcaklığın altında çalışıyoruz. Alnımızın teri toprağa düşüyor ve bu durumdan memnunuz." diye konuştu. - ERZİNCAN