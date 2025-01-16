Erzincan'da Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika
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Erzincan'da Kar Yağışı Etkili Oldu

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Erzincan'da kar yağışı sabah saatlerinde başladı, yüksek kesimlerde karla mücadele sürüyor.

16.01.2025 09:40
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Erzincan güne kar yağışıyla uyandı

ERZİNCAN - Erzincan şehir merkezinde ve yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Erzincanlılar güne beyaz örtüyle uyanırken, kar ve tipi yüksek kesimlerde etkili oldu. Yağan karla birlikte karla mücadele ekiplerinin kar mesaisi başladı. Güne karla uyanan vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları fırçayla temizledi. Öğrenciler okul yolunda karın tadını çıkardı.

Kar ve tipinin daha çok etkili olduğu Erzincan - Gümüşhane kara yolu üzerindeki Ahmediye Geçidi ile Erzincan Sivas kara yolu üzerindeki Sakaltutan ve Kızıldağ Geçitlerinde Karayolları ekipleri yoğun çaba sarf etti. Yolda sürekli karla mücadele çalışmasını aralıksız devam ettiren ekipler buzlanmaya karşıda yola tuz serpti.

Erzincan\'da Kar Yağışı Etkili Oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika

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