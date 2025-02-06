Erzincan'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi - Son Dakika
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Erzincan'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Erzincan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 6 Şubat 2025 tarihinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi. Olumsuz hava şartları, ulaşımda zorluklar ve buzlanma riskine karşı tedbirler alındı.

06.02.2025 20:01
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Erzincan'da kar ve tipi etkili oldu: Eğitime 1 gün ara verildi

ERZİNCAN - Erzincan'ın şehir merkezinde ve yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı ve tipi etkili oldu. Olumsuz hava şartları nedeniyle bugün eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkisini aralıklı sürdüren kar yağışı ve soğuk hava, Sakaltutan ve Ahmediye geçitlerinde buzlanmaya sebep oldu. Tipi ve buzlanmaya nedeniyle özellikle ağır tonajlı araçların ilerlemekte zorlandığı geçitlerde, can ve mal kaybı yaşanmaması amacıyla trafik ekipleri tedbir aldı. Kent merkezinde belediye ekipleri, şehirlerarası yolarda karayolları ekipleri karla mücadele ve tuzlama çalışması yaptı.

Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Erzincan'da eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde başlayan kar yağışının aralıklı şekilde 6 Şubat Perşembe günü öğle saatlerine kadar etkisini devam ettireceği değerlendirilmektedir. Etkili olan yoğun kar yağışı ve devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle, yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak ilimiz genelinde resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 6 Şubat 2025 Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanları da aynı tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek. Yağışların Erzurum, Erzincan, Bayburt ve çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli kar yağışı uyarısı:

Yapılan son değerlendirmelere göre; 07.02.2025 cuma sabah saatlerine kadar Erzurum, Erzincan, Bayburt ve çevrelerinde kuvvetli kar yağışı (10-20 cm. kar örtüsü) beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı ile kar örtüsü bulunan dağlık kesimlerde ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarısı

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi - Son Dakika

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