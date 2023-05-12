Kulak ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırılan şahsın kulağında kene olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Kulak ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırılan şahsın kulağında kene olduğu ortaya çıktı

12.05.2023 11:24

Erzincan'da havaların ısınmasıyla birlikte kenelerden insanlara geçen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakalarında artış gözlemlendi. Şehirde son 1 haftadır 5 kene şüphesiyle hastanenin yolunu tutan 2 kişi, KKKA tanısı koyularak tedavi altına alındı. Bir kişinin ise kulak ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kulağından kene çıktı.

Erzincan'da yaz mevsimi ile birlikte kene ısırması ile ortaya çıkan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakalarında artış yaşanıyor. Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Faruk Karakeçili, bu artışın ağustos-eylül ayına kadar devam edeceğini söyledi. Uzmanlar; ateş, halsizlik, eklem ağrıları gibi semptomları olan kişilerin araziye çıkıp çıkmadığının yanı sıra çiftçilik yapıp yapmadığını sorguluyor. Erzincan'da mayıs ayı itibariyle vakalar görülmeye başlarken 2 kişiye KKKA tanısı koyuldu. Tedaviye alınan bu kişilerin durumun ağır olmadığı öğrenildi.

UZMANLAR UYARDI: VAKALAR ARTABİLİR

KKKA özellikle Orta Anadolu ve Doğu Karadeniz'in Orta Anadolu'ya komşu illeri başta olmak üzere özellikle Kelkit Vadisi sahasında her yıl birçok vaka görülüyor. Hastalığa, Erzincan'ın merkezinde ve ilçelerinin kırsal kesimlerinde de yaygın olarak rastlanıyor. Uzmanlar tarafından önümüzde ki günlerde KKKA vakalarının artarak devam edeceği öngörülüyor.

AĞRI ŞİKAYETİYLE GİTTİ, KULAĞINDAN KENE ÇIKTI

Öte yandan, Erzincan'da bir vatandaş kulağının içinde bir ağrı olduğu şikayetiyle Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Doktorların incelemesi sonucu hastanın kulağının içinde kene olduğu tespit edildi. Daha sonra kene uzman doktorlar tarafından titizlikle hastanın kulağından çıkarılarak hasta tedavi edildi. Sağlık durumunda herhangi bir problem bulunmayan hasta taburcu edildi.

Kaynak: İHA
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzincan, Kırım, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kulak ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırılan şahsın kulağında kene olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kulak ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırılan şahsın kulağında kene olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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