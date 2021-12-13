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Erzincan'da köyün içine giren ayı böyle görüntülendi - Son Dakika

Erzincan'da köyün içine giren ayı böyle görüntülendi

13.12.2021 10:55

Erzincan'da köyün içine giren ayı böyle görüntülendiERZİNCAN Erzincan'ın Çatalarmut köyünde kış koşulları nedeniyle aç kalan ayılar köye inerek vatandaşları tedirgin ediyor.

Erzincan'da köyün içine giren ayı böyle görüntülendi

ERZİNCAN Erzincan'ın Çatalarmut köyünde kış koşulları nedeniyle aç kalan ayılar köye inerek vatandaşları tedirgin ediyor.

Erzincan'a 20 kilometre uzaklıkta bulunan merkeze bağlı Çatalarmut köyünde gece saatlerinde köyün boş sokaklarında dolaşan ayı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Uzun bir süre ayıyı araç içerisinden takip eden köylüler ayının köyün dışına çıkmasını sağladı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle ve yüksek kesimlere kar yağmasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan ayılar zaman zaman köye inerek vatandaşları tedirgin ediyor. Köyde yaşayan vatandaşlar ise geceleri araç içerisinde köyün boş sokaklarında devriye atarak olabilecek olumsuzlukların önüne geçmeye çalışıyor.

Köyde dolaşan ayıyı fark eden ve peşine düşen gençlerden Ahmet Uçar, "Geceleri köyde meyve bahçelerimize ayı zarar verdiği için geziyoruz, devriye atıyoruz. Dönüyorduk, köyün içindeydik ve bir anda ayı çıktı karşımıza. Yolda bayağı kovaladık, bahçelere falan atladı videoda da görünüyor zaten. Ayı bahçeye girdi, bahçeden ana yola asfalta atladı. Oradan ormana doğru kaybolup kaçtı. Özellikle bu zamanlarda geceleri köyün içerisinde çok fazla dolanıyorlar. Geceleri sürekli arabamızla kontrol ediyoruz" dedi.

Aynı köyde ikamet eden ve geçimini çiftçilik ile karşılayan Orhan Uçar ise "Ayılar ile sürekli iç içeyiz ve hiçbir şekilde bir şey yapamıyoruz. Canlarına bir müdahale edemiyoruz ama kendimizi korumak amaçlı ya arabamızla ya kendi gücümüzle kovalamaya çalışıyoruz. Aşırı derece var, yıllardır da vurulmadığı için zarar verilmediği için tabii ki çok oluyor. Akşamları özellikle köyün içerisinde bile dışarıya çıkamıyoruz, tek başımıza hiçbir şey yapamıyoruz" diye konuştu.

Erzincan'da köyün içine giren ayı böyle görüntülendi
Erzincan'da köyün içine giren ayı böyle görüntülendi
Erzincan'da köyün içine giren ayı böyle görüntülendi
Erzincan'da köyün içine giren ayı böyle görüntülendi

Erzincan, Tragger, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzincan'da köyün içine giren ayı böyle görüntülendi - Son Dakika


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