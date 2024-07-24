Erzincan'da Küçük Aile İşletmeleri Ziyaret Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzincan'da Küçük Aile İşletmeleri Ziyaret Edildi

Erzincan\'da Küçük Aile İşletmeleri Ziyaret Edildi

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Yaylabaşı mahallesinde hayvansal üretim gerçekleştiren küçük aile işletmelerini ziyaret ederek, üreticilerle görüştü. Türkiye'de tarım sektörünün büyük bir kısmını oluşturan küçük aile işletmelerinin önemi vurgulandı.

24.07.2024 08:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Yaylabaşı mahallesinde hayvansal üretim gerçekleştiren küçük aile işletmelerini ziyaret ederek, üreticilerle görüştü.

Türkiye, küçük tarım işletmelerinin hakim olduğu ve ülkenin büyük bölümünde aile iş gücüne dayalı üretim sistemlerinin sürdürüldüğü bir tarımsal yapıya sahiptir. Erzincan tarım sektörü de büyük oranda küçük aile işletmelerinden oluşuyor.

Dünyada üretilen gıdanın çoğunluğunu aile çiftçileri sağlarlar, tarımdaki en büyük yatırımcı grup olup kırsal ekonomik yapının bel kemiğidirler. Aile çiftçiliği yerel ekonominin canlanmasını sağladığı gibi tarımsal üretimin devamlılığı açısından da kilit roldedir. Dünyada yaklaşık 570 milyon çiftlik var ve bunun 500 milyondan fazlası yani yüzde 90'ı aile çiftliği olarak işletilmektedir. Bunlar, tamamen veya büyük ölçüde aile emeğine dayalı küçük hane halkı işletmeleri türünde olup dünyada üretilen toplam gıdanın yüzde 80'ini gerçekleştirmektedirler.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Yaylabaşı mahallesinde hayvansal üretim gerçekleştiren küçük aile işletmelerini ziyaret ederek, üreticilerle görüştü. Yaylabaşı Mahallesinde Süleyman Pak ve Yasem Köhne adlı üreticilerin aile işletmelerinde incelemelerde bulunan İl Müdürü Murat Şahin, küçük ölçekli aile işletmelerinin gerek tarım sektörü gerekse ekonomi açısından önemine değindi.

Türkiye'de tarım sektörünün genel olarak küçük aile işletmelerine dayandığını vurgulayan İl Müdürü Şahin, "tarım sektörümüzde küçük aile işletmelerimiz bizim için çok değerlidir. Onlar sektörün sigortası konumundadır. Her zaman üretimin sürdürülebilirliğini küçük aile işletmelerimiz sağlar. Bakanlığımız da her zaman bu aile işletmelerine desteğini sürdürmektedir. Erzincan gibi bölgelerde bu aile işletmeleri şehir ekonomisinin performansında son derece önemli roller üstlenir" diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Murat Şahin, Yaylabaşı, Erzincan, Türkiye, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan'da Küçük Aile İşletmeleri Ziyaret Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:15 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
08:25 Sahilde terör halayı çeken gruba polis minibüsünde “Ölürüm Türkiyem“ dinletildi Sahilde terör halayı çeken gruba polis minibüsünde "Ölürüm Türkiyem" dinletildi
08:17 Vergi paketinin ilk imzacısıydı AK Partili vekil eşinin şirketinin vergi ödemediği iddialarını kabul etti Vergi paketinin ilk imzacısıydı! AK Partili vekil eşinin şirketinin vergi ödemediği iddialarını kabul etti
03:31 İsrail askerleri, Filistinli genci askeri aracaya bağlayıp canlı kalkan olarak kullandı İsrail askerleri, Filistinli genci askeri aracaya bağlayıp canlı kalkan olarak kullandı
22:43 Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi. Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.
09:53 Hayko Cepkin’in ablası Janet Kalustyan hayatını kaybetti Hayko Cepkin'in ablası Janet Kalustyan hayatını kaybetti
09:41 Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram’da paylaştı Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram'da paylaştı
09:12 Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı’nın köyüne gitti Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın köyüne gitti
08:32 Yakışıklı oyuncu Fırat Çelik, Kızılcık Şerbeti dizisine dahil oldu Yakışıklı oyuncu Fırat Çelik, Kızılcık Şerbeti dizisine dahil oldu
08:10 İstanbul’da 10 aracın karıştığı zincirleme kaza Çok sayıda yaralı var İstanbul'da 10 aracın karıştığı zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var
07:58 Akın Akınözü’nün annesinin cenazesinde gözler onu aramıştı Ebru Şahin’in neden katılmadığı ortaya çıktı Akın Akınözü'nün annesinin cenazesinde gözler onu aramıştı! Ebru Şahin'in neden katılmadığı ortaya çıktı
07:43 Kılıçdaroğlu “Erdoğan’ın elini sıkmıyorum“ dedi ama arşivler aynı fikirde değil Kılıçdaroğlu "Erdoğan'ın elini sıkmıyorum" dedi ama arşivler aynı fikirde değil
07:19 Bahçeli’nin yardımcısından Özel’e: Seni şapşik, seninle çok eğleneceğiz Bahçeli'nin yardımcısından Özel'e: Seni şapşik, seninle çok eğleneceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 10:16:06. #1.13#
SON DAKİKA: Erzincan'da Küçük Aile İşletmeleri Ziyaret Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement