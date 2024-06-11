Kurban Bayramı öncesi Erzincan'da gıda denetimleri artırıldı - Son Dakika
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Kurban Bayramı öncesi Erzincan'da gıda denetimleri artırıldı

Kurban Bayramı yaklaşırken Erzincan'da gıda denetimleri en üst seviyeye çıkarıldı. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü'ne bağlı kontrolörler, gıda üretimi ve satışı yapılan noktalarda sıkı bir denetim programı uyguluyor. İl Müdürü Murat Şahin, vatandaşların gıda kaynaklı problemler yaşamaması için denetimlerin yoğunlaştığını belirtti. Vatandaşlardan herhangi bir sorunla karşılaşmaları halinde Alo 174 Gıda hattına ihbarda bulunmaları istendi.

11.06.2024 11:23
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Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte çarşı pazarda hareketliliğin artmasına paralel olarak denetimler en üst seviyeye çıkarıldı.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü'ne bağlı gıda kontrolörleri kurban bayramı öncesinde Erzincan genelinde denetimlerini artırdı.

Erzincan genelinde, kurban bayramı öncesi gıda üretimi ve satışı yapılan noktalarda denetimler artırıldı. Denetimlerini yoğunlaştıran ekipler, halkın gıda güvenliğini en üst noktaya taşımak ve huzur içinde bir bayram süreci yaşanmasını sağlamak için sıkı bir denetim programı uyguluyorlar.

Gıda denetimi yapan ekiplere zaman zaman Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin de katılıyor. Yıl boyu rutin olarak devam eden gıda denetimlerine, Kurban Bayramı öncesi İl ve İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli olarak devam edildiğini dile getiren Şahin denetimlerde, özellikle gıda üretilen imalathaneler ile satış yerlerine öncelik verildiğini vurguladı.

Üretim izni, hijyen ve insan sağlığına aykırılıkların denetleneceğine değinen Şahin, şunları söyledi: "Kent genelinde gıda imalatı ve satışı yapılan yerlerde bayrama kadar yoğun ve seri bir denetim yapılacak. Piyasaya kontrolsüz gıda girişini önlemek istiyoruz. Ramazan bayramı öncesindeki kontrollerimizde tüketilecek olan gıdalarla ilgili Bakanlığımızın uygulamaları çerçevesinde, imalatçılar ve satış yerleri bayrama kadar yoğun şekilde denetlenecek. Kurban bayramında hiçbir vatandaşımızın gıda kaynaklı problem yaşamasını istemiyoruz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ülke genelinde tarladan sofraya gıda güvenliğini sağlamak için seferber olduğuna dikkat çeken İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, "En iyi denetçi şüphesiz tüketicilerimizdir" dedi.

Vatandaşlardan herhangi bir sorunla karşılaşmaları halinde Alo 174 Gıda hattına ihbarda bulunmalarını isteyen şahin "Alo 174 Gıda Hattı'mız, 24 saat boyunca vatandaşlarımıza hizmet vermek için açık bulunuyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, gıda ile ilgili olarak ister üretim veya satış yerlerinden herhangi biri için gıda ile ilgili her türlü şikayetlerini Alo 174 Gıda Hattı'nı arayarak bildirmeleridir." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kurban Bayramı öncesi Erzincan'da gıda denetimleri artırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurban Bayramı öncesi Erzincan'da gıda denetimleri artırıldı - Son Dakika
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