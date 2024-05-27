Kurban Bayramı yaklaşırken Erzincan'da hayvan pazarında hareketlilik başladı - Son Dakika
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Kurban Bayramı yaklaşırken Erzincan'da hayvan pazarında hareketlilik başladı

Kurban Bayramı yaklaşırken Erzincan\'da hayvan pazarında hareketlilik başladı

Erzincan'da Kurban Bayramı yaklaşırken hayvan pazarında hareketlilik başladı. Besiciler hayvanlarını Batı illerine ve pazarlara sevk etmeye başladı. Kurban satıcıları, hayvan sayısının talebi karşılayacak düzeyde olduğunu belirtirken, kurban fiyatlarında yüzde 70-80 artış olduğunu ifade etti. Bu artışın sebebi olarak enflasyon ve tarım-hayvancılık sektöründeki girdi rakamlarının artmasının gösterildiği haberde, kaba yem üretimi ve tüketiminin önemine de dikkat çekildi. Ayrıca çoban temininde zorluk yaşandığı ve çoban ücretlerinin arttığı da vurgulandı.

27.05.2024 04:09
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Kurban Bayramı yaklaşırken Erzincan'da hayvan pazarında hareketlilik başladı.

Türkiye'nin hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvancılık varlığının önemli merkezlerinden biri olan Erzincan'da pazarda hareketlilik başladı. Kırsal alanlardaki besiciler yavaş yavaş hayvanlarını Batı illerine ve pazarlara sevk ediyor.

Kurban satıcılarından Selçuk Yıldırım, hayvan varlığı noktasında sayısal olarak bir sorun olmadığını vurgulayarak, "Hayvan sayımızı talebin karşılayacak düzeyde. Ancak kurban fiyatlarında bir önceki yıla göre yüzde 70-80 artış var" dedi.

Yıldırım, artışın sebebini enflasyon ile tarım ve hayvancılık sektöründeki girdi rakamlarının artmasına bağlayarak, "Bu iki unsur kurban fiyatlarını sürekli tırmandırıyor. Kurban Bayramı'na doğru bu yükseliş eğilimi ne olur şimdiden kestirmek zor. Ama artması daha yüksek bir ihtimal" diye konuştu.

"Kaba yem üretimi ve tüketimi önemli"

Fenni yeme olan ihtiyacın sürekli arttığını söyleyen Yıldırım, "Ülke olarak mutlaka kaba yem üretimin ve tesis sayısını artırmamız gerektiğini savunuyoruz. Bu aynı zamanda et ve süt verimini yükseltir. Bu bize de, vatandaşa da olumlu manada yansır" dedi.

"50-60 bin maaşa çoban bulamıyoruz"

Selçuk Yıldırım, şöyle devam etti: "Çoban temininde zorlanıyoruz. Ülkemizde son yıllarda Afganlı çobanlara rağbet çok oldu. Ancak bu insanlar çoban olarak kısa süreli istihdamları tercih etmekte ve başka sektörlere kaymaktadır. Bu durum ülkemiz istihdamına negatif etki yaptığı gibi bizim çoban bulamamamız, uzun süre istihdam edemememiz gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Aynı zamanda çoban ücretlerini artırmaktadır. Birçok arkadaşımız 50-60 bin liraya çoban bulamıyor." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kurban Bayramı yaklaşırken Erzincan'da hayvan pazarında hareketlilik başladı - Son Dakika

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