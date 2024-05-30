Erzincan\'da Kurban Hizmetleri Komisyonu Denetimlerine Devam Ediyor

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Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte Erzincan Kurban Hizmetleri Komisyonu, Erzincan Vali Yardımcısı Ömer Özbay başkanlığında komisyon tarafından belirlenen kurban satış ve kesim noktalarında incelemelerde bulundu.

Kurban telaşının başladığı bugünlerde Erzincan halkının kurbanlık hayvan telaşı devam ederken halkın huzur ve refah içerisinde bir kurban bayramını geçirmesi için her türlü önlemin alınması için çalışan Erzincan Kurban Hizmetleri Komisyonu, belirlenen yerlerde denetim çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan Kurban Hizmetleri Komisyonu üyeleri, Erzincan Vali Yardımcısı Ömer Özbay başkanlığında hayvan pazarı ve kurbanlık kesim noktası olarak belirlenen mezbahanelerde denetimde bulundular. Kurban bayramı süresince toplum ve çevre sağlığının korunması amacıyla tüm hazırlıklar tamamlanırken, halkın kurbanlık hayvanlarını hijyenik olarak uygun olarak tespit edilen noktalarda kesebilecekleri belirtildi. Özellikle erkek hayvanların kurbanlık olarak tercih edilmesinin daha uygun olacağı belirtilirken, kesilecek kurbanlık hayvanların küpeli ve pasaportlu olması da büyük önem taşıyor.

Kurban Bayramı süresince Belediye ve resmi kurumlar tüm önlemleri alarak bayram süresince yaşanabilecek olası aksaklıklara anında müdahale edecek. Erzincan'da kurbanlık hayvan satış noktası Erzincan Hayvan Pazarı olarak belirlendi. Kurbanlık kesim noktaları ise Yeni Çevre Yolu üzerinde bulunan Nefromer firmasına ait mezbaha, Karaağaç Mahallesinde bulunan Doğu ve Doğu Et Ürünlerine ait mezbaha ve Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Bulutlar Et Entegre Tesisleri belirlendi. - ERZİNCAN