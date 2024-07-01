Erzincan'da kuzey ilçelerde dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika
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Erzincan'da kuzey ilçelerde dolu yağışı etkili oldu

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Erzincan'ın kuzey ilçelerinde Meteorolojinin uyarısıyla başlayan dolu yağışı, bazı güzergahlarda fındık büyüklüğünde oldu. Yollar beyaza bürünürken, ekili araziler ve meyve bahçeleri zarar gördü. Ayrıca fırtına nedeniyle Erzincan kent merkezinde bazı binaların çatıları uçtu ve ağaçların dalları kırıldı.

01.07.2024 07:37
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Erzincan'da dolu yağışı etkili oldu

ERZİNCAN - Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Erzincan'ın kuzey ilçelerinde dolu yağışı etkili oldu.

Lokal yağan dolu yağışı bazı güzergahlarda fındık büyüklüğünde oldu, yol beyaza bürüdü. Dolu yağışı ekili arazilerde ve meyve bahçelerinde zarara yol açtı. Yağışla birlikte derelerden küçük çaplı sel geldi.

Erzincan kent merkezinde de fırtına bazı binaların çatılarını uçurdu, ağaçların dallarını kırdı. 13 Şubat Caddesi üzerinde bir ağacın dalları fırtına nedeniyle kırılıp yol kenarında park halindeki iki araçta ufak çapta zarar oluşmasına neden oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da kuzey ilçelerde dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika

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