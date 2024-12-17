Erzincan'da Kuzu Doğumları Üreticileri Sevindiriyor - Son Dakika
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Erzincan'da Kuzu Doğumları Üreticileri Sevindiriyor

Erzincan\'da Kuzu Doğumları Üreticileri Sevindiriyor

Erzincan'daki hayvancılık üreticileri, yıl sonu kuzularının doğumuyla mutluluk yaşıyor.

17.12.2024 05:28
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Erzincan'da küçükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticiler, yeni yıla sayılı günler kala yılın son kuzularının doğumuyla büyük bir mutluluk yaşıyor.

Üreticiler yoğun bir yaz maratonunun ardından Erzincan merkezdeki köylerine gelerek geçimlerini sağlamaya devam ediyorlar. Bu günlerde başlayan kuzu doğumları ise üreticilerin yüzünü güldürdü. 2024 yılının son günlerinde ilk mahsullerini almanın mutluluğunu yaşayan üreticiler, kış aylarının en yoğun mesaisine girdiler.

Başpınar Mahallesi'nde hayvancılık yapan üreticilerden İbrahim Erel, yeni doğan kuzularını kucağına almanın mutluluğunu kaydetti.

Erel, "Yılımızın ilk emeğini, ilk bereketini şu an kucaklamış bulunmaktayız. Bu maraton süreci içerisinde üreticimiz, yaşadığı birçok zorlukla, yayla şartlarındaki yaşadığı zorluklarla tekrar kendi yerleşkelerine geri dönüp bu bereketi, bu mahsulün sevincini yaşıyoruz. Bu sevincimi belirtirken tabi ki şikayetçi olduğumuz konular var. Üreticimize daha çok sahip çıkılsın. Çünkü bir ülkenin en büyük silahı üretmektir ve emektir. Üretici olarak bizim tek kazancımız bu kuzuda elde edeceğimiz gelirdir. Bunun dışında peynirimiz var. Peynirde elde ettiğimiz gelirin büyük bir kısmını hatta tamamını, arpa samana gidiyor çok pahalı olduğu için ve üreticimize çok şey kalmıyor" diye konuştu.

Gençlerin hayvancılıktan uzaklaşmasına da değinen İbrahim Erel, mesleğin geleceği için gençlere çağrıda bulundu.

Erel, "Bir diğer sıkıntımız da gençlerimizin giderek bu meslekten uzaklaşmaları. Yine söylüyorum bir ülkeyi ayakta tutan emektir, üretmektir, buna sahip çıkalım. Gençlerimizin de tekrardan kendi mesleklerine davet ediyorum. Her şey okuyup bir yerlere gitmek değil, istedikleri kadar gitsinler, üretilmedikten sonra onların paraları da kazançları da inanın ki hiçbir şeye yaramayacak. Gençlerimiz de bu mesleğe davet ediyorum.

Yeni mahsulümüzü aldığımız için kuzularımız doğduğu için çok mutluyuz. Bu doğum süreci bu aydan başlayıp nisan ayına kadar devam edecek. Nisana kadar bunun mutluluğunu yaşayacağız" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Kuzu Doğumları Üreticileri Sevindiriyor - Son Dakika

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