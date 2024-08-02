Erzincan'da maden kazasında hayatını kaybeden Uğur Yıldız için aşure etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Erzincan'da maden kazasında hayatını kaybeden Uğur Yıldız için aşure etkinliği düzenlendi

Erzincan\'da maden kazasında hayatını kaybeden Uğur Yıldız için aşure etkinliği düzenlendi

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde, İliç'te maden kazasında hayatını kaybeden Uğur Yıldız için aşure etkinliği düzenlendi. Kaymakam, belediye başkanı ve vatandaşların katıldığı etkinlikte birlik beraberlik mesajları verildi.

02.08.2024 08:35  Güncelleme: 08:36
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Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde kaymakamlık tarafından aşure etkinliği düzenlendi.

Otlukbeli'nin Avcıçayır Köyü Cem Evinde ilçe kaymakamlığı tarafından İliç'te maden kazasında hayatını kaybeden Uğur Yıldız için aşure etkinliği düzenlendi. Etkinliğe İlçe Kaymakamı İbrahim Gökçe, Belediye Başkanı Yusuf Tektaş, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Gökçe, maden kazasında vefat eden Uğur Yıldız'a rahmet dilerken, konuşmasında birlik beraberlik mesajları verdi.

İlçe Müftüsü Bakan Dursun tarafından dua edildikten sonra aşureler yenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da maden kazasında hayatını kaybeden Uğur Yıldız için aşure etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da maden kazasında hayatını kaybeden Uğur Yıldız için aşure etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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