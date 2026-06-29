Erzincan'da Muharrem Ayı Etkinliği: Kardeşlik Korosu'ndan Birlik Mesajı - Son Dakika
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Erzincan'da Muharrem Ayı Etkinliği: Kardeşlik Korosu'ndan Birlik Mesajı

Erzincan\'da Muharrem Ayı Etkinliği: Kardeşlik Korosu\'ndan Birlik Mesajı
29.06.2026 10:41
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Erzincan'da Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen 'Matem Gecesi ve Kardeşlik Korosu' etkinliğinde Vali Aydoğdu, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, farklı kesimlerin bir arada huzur içinde yaşadığını belirtti.

Erzincan'da Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen 'Matem Gecesi ve Kardeşlik Korosu' etkinliğinde, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Ergan Dağı Sıra Dışı Sporlar Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, eşi Emine Aydoğdu, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kardeşlik Korosu tarafından seslendirilen deyişler ve icra edilen semah gösterisi katılımcılara duygulu anlar yaşattı.

Programda konuşan Vali Aydoğdu, farklı meslek gruplarından vatandaşların bir araya gelerek oluşturduğu Kardeşlik Korosu'nun Erzincan'ın birlik ruhunu en iyi şekilde temsil ettiğini belirterek, "Erzincan'da hep birlikte çok güzel işlere imza attık. Ancak bunların en güzellerinden biri Kardeşlik Korosu oldu. Ortaya çıkan uyum, gelişim ve gönül birliği gerçekten çok kıymetli. Bugün burada Erzincan'ın her kesiminden vatandaşlarımızı bir arada görmek bizleri son derece mutlu etti" dedi.

Aynı vatan toprağı üzerinde samimiyetle kıyamete kadar kardeşlik içerisinde yaşanması gerektiğini vurgulayan Vali Aydoğdu, Muharrem ayı vesilesiyle tutulan oruçların ve edilen duaların kabul olmasını dileyerek, Kerbela şehitleri başta olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Vali Aydoğdu, Kardeşlik Korosu Şefi Fehmi Buğra Bakkal'a, koroda yer alanlara ve programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Program, Vali Aydoğdu ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından vatandaşlara aşure ikram edilmesinin ardından sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Muharrem Ayı Etkinliği: Kardeşlik Korosu'ndan Birlik Mesajı - Son Dakika

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