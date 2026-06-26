Erzincan Valisi\'nden Cemevi\'nde Muharrem Programı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Muharrem ayı dolayısıyla Erzincan Merkez Cemevi'nde düzenlenen oruç açma programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Programa Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Muharrem ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen programda birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma mesajları verildi.

Programda konuşan Vali Aydoğdu, Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin'in adalet, hakikat ve insanlık onuru uğruna sergilediği duruşun asırlardır gönüllerde yaşamaya devam ettiğini belirtti.

Kerbela'da şehit edilen Hz. Hüseyin ile beraberindeki yol arkadaşlarını rahmet ve dualarla andıklarını ifade eden Aydoğdu, Muharrem ayının millet, İslam alemi ve tüm insanlık için huzur, bereket ve kardeşliğe vesile olmasını temenni etti.

Aydoğdu, tutulan oruçların, edilen duaların ve yapılan ibadetlerin kabul olmasını dileyerek vatandaşların Muharrem ayını tebrik etti. - ERZİNCAN