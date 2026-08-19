Erzincan\'da Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

Erzincan'da mahalle muhtarlarıyla düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısında, mahallelerin sorunları, vatandaşların talepleri ve çözüm bekleyen konular ele alındı. Toplantıya katılan birim amirleri, muhtarlar tarafından iletilen taleplerin çözümü için ilgili kurumlara talimat verdi.

Erzincan merkez ile Yaylabaşı, Çağlayan ve Mollaköy beldelerine bağlı mahallelerin muhtarlarının katıldığı toplantıda, mahallelerde yaşanan sorunlar ve vatandaşların beklentileri masaya yatırıldı.

Sabah saatlerinde başlayan toplantı, akşam saatlerine kadar devam etti. Muhtarların mahallelerinde karşılaştıkları sorunları ve vatandaşlardan gelen talepleri doğrudan aktardığı toplantıda, kamu kurumlarının ilgili birim amirleri de hazır bulundu.

Toplantı sırasında iletilen talepler tek tek değerlendirilirken, çözüme kavuşturulabilecek konularla ilgili ilgili kurumlara talimatlar verildi. Saha müdahalesi gerektiren konular için ise çalışmaların başlatılması yönünde adımlar atıldı.

"Muhtarlarımız vatandaşlarımızın sesi"

Toplantıda, muhtarların vatandaşlarla devlet kurumları arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğine dikkat çekildi. Muhtarlar tarafından iletilen her talebin, mahallelerde yaşayan vatandaşların günlük hayatına doğrudan dokunduğu vurgulandı.

İstişare toplantısında ayrıca mahallelerin ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi, kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve sorunların daha hızlı çözüme kavuşturulması amacıyla yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Toplantının sonunda mahalle muhtarlarına ve toplantıya katılan birim amirlerine teşekkür edilirken, kamu hizmetlerinin vatandaşların talepleri doğrultusunda etkin ve hızlı şekilde yürütülmesinin önemine vurgu yapıldı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu belirterek, Erzincan'da mahallelerin sorunlarının çözümü için kurumlar arası iş birliği ve istişare çalışmalarının sürdürüleceğini ifade etti.