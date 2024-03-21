Erzincan\'da Nevruz Bayramı Coşkusu

Baharın müjdecisi Nevruz Bayramı, Erzincan'da coşkuyla kutlandı.
Erzincan Valiliği öncülüğünde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nün işbirliği ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yalnızbağ yerleşkesinde düzenlenen Nevruz Bayramı kutlamaları renkli görüntüler oluşturdu.
Mehter takımının gösterisiyle başlayan kutlamalarda Nevruz ateşini Erzincan Vali Vekili Mehmet Emre Canpolat ve Rektör Prof. Dr. Akın Levent yaktı.
Nevruz ateşiyle birlikte kutlamalarda üniversite öğrencileri doyasıya eğlendi. Ateş üzerinden atlayanlar, demir dövenler daha sonra çalınan hareketli müzikler eşliğinde doyasıya halay çekerek Nevruz Bayramını kutladılar.
Yağmur yağışına aldırış etmeyen öğrenciler uzun süre Nevruz coşkusu yaşadılar.
Kutlamalara, Erzincan Vali Vekili Mehmet Emre Canpolat, Rektör Prof. Dr. Akın Levent, rektör yardımcıları, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. - ERZİNCAN
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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