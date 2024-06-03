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Erzincan'da okullarda kurulan müzik atölyelerinde geleceğin sanatçıları yetişecek

ERZİNCAN - Erzincan'da 16 okula müzik atölyesi kuruldu. Vali Hamza Aydoğdu, "Müdürümüzün bağlamasıyla eşlik ettiği mini konserde evlatlarımız söyledi, biz gururlandık ve duygulandık" diyerek okullarda kurulan müzik atölyelerinde geleceğin sanatçılarının yetişeceğini kaydetti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile beraber İMKB Müşir Zeki Paşa Ortaokulunda müzik atölyesinin açılışını yaptı. Açılışının ardından müzik öğretmeni Çimen Kaya Topgül ve öğrencileri tarafından müzik konseri yapıldı. Söylenen türkülere Vali Hamza Aydoğdu'da eşlik etti.

Programın devamında Vali Aydoğdu, öğrencilerin çeşitli el sanatları ve geri dönüşümden hazırladıkları resim sergisini gezdi.

Vali Aydoğdu, yapılan çalışmalardan dolayı öğretmen, öğrenci ve idarecilere teşekkür etti.

Konuya ilişkin Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geleceğin sanatçıları burada yetişiyor! Projenin ilk aşamasında 16 okulumuza kurduğumuz müzik atölyelerinin açılışını öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirdik. Okul müdürümüzün bağlamasıyla eşlik ettiği mini konserde evlatlarımız söyledi, biz gururlandık ve duygulandık. Öğretmenimizin öğrencilerinin başarısı karşısındaki mutluluğu görülmeye değerdi.

Yoğun istek üzerine Hacı Ömer beyle, biz de sesimizle eşlik etmeye çalıştık. Evlatlarımıza imkan ve şartlar sağlandığında neler başarabileceklerini görmek muazzam." ifadelerine yer verdi.