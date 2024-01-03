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Erzincan'da olumsuz hava şartları nedeniyle uçak Erzurum'a yönlendirildi - Son Dakika
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Erzincan'da olumsuz hava şartları nedeniyle uçak Erzurum'a yönlendirildi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından kalkan ve Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanına yolcu taşıyan Anadolu Jet firmasına ait uçak, Erzincan'da yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle Erzurum'a yönlendirildi. Erzincan'da görülen kar yağışı ve sis, hava trafiğini olumsuz etkilediği için Erzincan - İstanbul uçak seferi iptal edildi. Erzurum'a inen yolcular karayoluyla Erzincan'a taşındı.

Erzincan\'da olumsuz hava şartları nedeniyle uçak Erzurum\'a yönlendirildi
03.01.2024 - 15:24,
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ERZİNCAN (İHA) – İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından kalkan ve Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanına yolcu taşıyan Anadolu Jet firmasına ait uçak, Erzincan'da yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle Erzurum'a yönlendirildi.

Sabah saatlerinde Erzincan'da görülen kar yağışı ve sis, hava trafiğini olumsuz yönde etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanından kalkan ve Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanına gelen yolcu uçağı, Erzincan'da yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle Erzurum'a yönlendirildi. Olumsuz hava şartları dolayısıyla Erzincan – İstanbul uçak seferide iptal edildi.

Erzurum'a inen yolcular karayoluyla Erzincan'a taşındı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzincan'da olumsuz hava şartları nedeniyle uçak Erzurum'a yönlendirildi - Son Dakika
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