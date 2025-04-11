Erzincan'da Sağanak Yağış Sonrası Cadde ve Sokaklar Göle Döndü

Erzincan'da sağanak sonrası yollar göle döndü

ERZİNCAN - Erzincan'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Erzincan'da gün içerisinde etkisini gösteren sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Araç yoğunluğunun çok olduğu İnönü Mahallesi 6. Sokak'ta su birikintisi oluştu.

Caddede esnaflık yapan vatandaş, her yağış sonrası yolun göle döndüğünü ve suyun iş yerinin bodrumuna indiğini kaydetti. Altyapıda sıkıntı olduğunu söyleyen vatandaş durumu Erzincan Belediye'sine ilettiklerini ancak 4-5 yıldır bir çözüm bulunmadığını söyledi.