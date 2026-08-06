Erzincan\'da Şehit Polis Salih Zengin\'in Babası Mehmet Zengin Son Yolculuğuna Uğurlandı

Erzincan'da, şehit polis Salih Zengin ile Erzincan Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdulkadir Zengin'in babası Mehmet Zengin, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Terzibaba Camii'nde düzenlenen cenaze namazına Vali Yardımcıları Mehmet Emre Canpolat ve Nurullah Kaya'nın yanı sıra kamu kurumlarının temsilcileri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının ardından Mehmet Zengin, dualar eşliğinde toprağa verildi.

Vali Yardımcıları Mehmet Emre Canpolat ve Nurullah Kaya, merhumun ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek acılarını paylaştı. Merhum Mehmet Zengin'e Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabır temennisinde bulunuldu.