Erzincan\'da Sera Örtüsü Desteği Uzatıldı

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, örtü altı üretim yapan üreticilere yönelik yüzde 50 hibeli sera örtüsü yenileme desteği için başvuru süresinin 14 Ağustos 2026 Cuma günü mesai bitimine kadar uzatıldığını duyurdu.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünce hazırlanan ve Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne sunulan 'Erzincan'da Örtü altı Tesislerinin Örtülerinin Yenilenmesi Projesi' ile Erzincan merkez ve ilçelerinde bulunan seraların yeniden üretime kazandırılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında üreticilere yüzde 50 hibeli sera örtüsü desteği sağlanacak. Destekten yararlanmak isteyen üreticiler, başvurularını Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğüne yapabilecek.

Destekle, hasar gören sera örtüleri yenilenecek, eski sera örtüleri yenileriyle değiştirilecek.